El Gobierno define los cambios en la Carta Orgánica del BCRA y avanza con un proyecto de “cierre” del Estado como en EEUU

El presidente Javier Milei confirmó que esta tarde se llevará a cabo una reunión con el equipo económico para definir los detalles de las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El objetivo del Gobierno es penalizar la emisión monetaria sin respaldo y para financiar el déficit fiscal.

El encuentro tendrá lugar a partir de las 18 en la residencia presidencial de Olivos y contará con la participación del ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el titular del BCRA, Santiago Bausili.

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“Empezamos a construir la base en la cual vamos a reparar 91 años de todo el daño que le hicieron a los argentinos. Hoy nos juntamos en Olivos, Toto [Caputo], Santi Bausili y Fede Sturzenegger a delinear el formato final de lo que va a ser la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central”, aseguró el jefe de Estado en el canal de streaming Neura.

Y sumó: “Hoy me traen la versión unificada de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, de terminar con ese insulto al intelecto que es haberle puesto un instrumento de política económica sin objetivos. Y obviamente que la política monetaria no es el vacío.

En tal sentido, Milei adelantó que la nueva normativa prohibirá de forma explícita y con sanciones finales “violentar” la independencia de la autoridad monetaria en términos de que financie al Tesoro de la Nación vía emisión monetaria.

Bajo la perspectiva presidencial, la emisión monetaria para asistir financieramente al fisco “es una estafa”: “De hecho, el Código Penal define la estafa. La estafa y la falsificación de moneda son un delito penal. Así es que hasta podemos utilizar partes del Código Penal existente”.

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Además, el mandatario aseguró que el cambio en el marco normativo del Central “está interrelacionado con otras leyes como la de mercado de capitales, Inocencia Fiscal y todo lo que tiene que ver en materia del mercado de seguros y todas las reglas fiscales”.

En simultáneo, el presidente explicó que el Gobierno está avanzando en medidas para limitar el gasto público y reforzar la disciplina fiscal. Señaló que la política monetaria no puede funcionar de manera aislada y mencionó que se trabaja en un mecanismo para que, si el presupuesto del Estado se agota, no se pueda seguir gastando y el funcionamiento estatal se detenga. “Cuando te agotas el presupuesto, no se puede gastar más y se apaga el Estado”, sentenció. De esta manera, buscan que opere de forma similar al “shutdown” de Estados Unidos.

Por qué Milei quiere cambiar la Carta Orgánica

En 2012, bajo la presidencia de Mercedes Marcó del Pont en el Banco Central, se introdujeron modificaciones relevantes a la Carta Orgánica del organismo. El gobierno kirchnerista modificó el artículo 3, que antes establecía como objetivo esencial “preservar el valor de la moneda”, para convertirlo en un mandato múltiple: “Promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”.

El propósito fue que el BCRA asumiera responsabilidades más amplias, no solo en la lucha contra la inflación, sino también en el impulso del crecimiento económico y la promoción del empleo, funciones que ya tenían otros organismos estatales. Marcó del Pont incluso dispuso el reemplazo del cartel de ingreso en Reconquista 266 con el nuevo texto del artículo 3.

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A pesar de estos cambios, los años siguientes no trajeron ni baja inflación ni desarrollo con equidad. Uno de los efectos más relevantes de la nueva ley del Banco Central fue la modificación del artículo 20, que regula los adelantos transitorios. Esta herramienta permite que el Banco Central financie al Tesoro mediante emisión monetaria. Antes de la reforma, estos adelantos tenían un plazo de 12 meses y no podían superar el 12% de la base monetaria, sumando un 10% adicional de la recaudación anual del Gobierno nacional.

La reforma elevó esos límites y agregó otro 10% de la recaudación anual en situaciones excepcionales, además de eliminar la asignación específica para el pago a organismos multilaterales, permitiendo que los adelantos transitorios se destinaran a cualquier fin.

El cambio respondió al criterio de Marcó del Pont, quien consideraba que financiar al Tesoro debía ser una función central del Banco Central. Así, el organismo comenzó a girar más fondos al Gobierno, lo que obligó al BCRA a emitir títulos propios para intentar contener el impacto inflacionario, generando un aumento de sus pasivos remunerados.

La reforma también estableció que el Central debía actuar bajo las políticas del Gobierno Nacional, reduciendo su autonomía. Así, se anticipa que la propuesta del oficialismo buscará restringir la emisión monetaria, ampliada desde 2012 para financiar el déficit fiscal.

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En un acto reciente, Milei señaló la intención de volver a la normativa previa a 2012 y criticó la gestión anterior: “¿Qué podemos pretender de alguien de un Banco Central kirchnerista?”, preguntó el presidente. ”La bruta de Marcó del Pont a un instrumento de política económica le asignó cinco objetivos. Si uno lee la Carta Orgánica actual por cualquier motivo puede emitir dinero. Así estábamos, nos dejaron plantado una hiper. Pero, lo que quiero decir es que el artículo 3 de la Carta Orgánica del Banco Central, decía que era misión fundamental del Banco Central de la República Argentina defender el valor de la moneda. Parece que no les salió, le sacaron 13 ceros”, concluyó Milei.

Fuente:https://www.infobae.com/economia/2026/07/07/milei-se-reune-con-caputo-sturzenegger-y-bausili-en-olivos-para-definir-los-cambios-en-la-carta-organica-del-bcra/