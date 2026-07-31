El Gobierno aprobó una nueva vacuna antiaftosa y espera que bajen más los precios

Se trata de una variante producida en Colombia que ya es la más vendida en Uruguay.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, destacó la decisión del Senado de aprobar la vacuna contra la aftosa Artogán, del laboratorio colombiano Vecol.
«Vecol es un importante proveedor mundial de vacunas aftosa. En Uruguay vende unas 6 millones de dosis anuales, siendo allí el mayor proveedor», indicó.
Y dijo que «la posible irrupción de Vecol (por ahora es tan solo la autorización de venta) nos ayuda a reforzar un entorno más competitivo en este mercado».
Stuzenneger destacó que en Argentina se ha avanzado mucho en materia de baja de precios de la vacuna y confió en que esta aprobación permitirá reducirlos aún más.
«La realidad es que hemos avanzado durante la presidencia de @JMilei muchísimo. Y aunque los precios todavía no son los de la región ya no son un valor escandaloso. Nos acercamos a la normalidad», aseguró.
El ministro envió una felicitación al equipo económico y compartió el siguiente gráfico sobre cómo vienen bajando los precios de la vacuna. Agencia NA