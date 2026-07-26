El festival solidario “Mañana es mejor” llega a la Escuela de Rock Mario Mátar

Con un homenaje a Spinetta, el encuentro tendrá lugar el sábado 8 de agosto. La entrada se canjeará por cuadernos que serán donados a instituciones que lo necesiten.

Por segundo año consecutivo, la Escuela de Rock Mario Mátar será sede en la 13ª edición del festival solidario “Mañana es mejor” con un encuentro que reúne arte, música, solidaridad y concientización. La invitación es para el sábado 8 de agosto, a las 19, en la Escuela de Rock Mario Mátar, ubicada en el Espacio Cultural Julio Le Parc, Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén. La entrada tiene un fin solidario y es un canje por dos cuadernos que luego serán donados a instituciones que lo necesiten.

“Mañana es mejor” es un evento que se realiza en 24 sedes en todo el país, organizado por la ONG Conduciendo a Conciencia junto a 21 espacios culturales de todo el territorio nacional. Esta 13ª edición lleva como bandera el homenaje al espíritu artístico y solidario de Luis Alberto Spinetta, por lo que reunirá a diversos artistas que a través de distintas disciplinas rinden su tributo “al flaco” desde la admiración, el respeto y el amor que su legado dejó. En la ocasión se presentarán tres ensambles de la Escuela de Rock junto a la banda Ella También para hacer un recorrido por los clásicos del cantante. Además, participarán escritores que compartirán con la lectura de poesía en vivo.

Un Flaco voluntarioso

La ONG Conduciendo a Conciencia fue creada a partir de la Tragedia de Santa Fe ocurrida el 8 de octubre de 2006, donde murieron nueve estudiantes y una docente del colegio ECOS en un accidente vial, cuando regresaban de un viaje solidario al Norte argentino.

Frente al dolor, familiares y amigos de las víctimas decidieron fundar Conduciendo a Conciencia como una herramienta de educación y concientización a través de encuentros culturales y solidarios. Por ello, desde hace 13 años se vienen realizando estos encuentros en todo el país con una entrada donativa destinada a organizaciones sociales.

Cabe resaltar que Luis Alberto Spinetta fue voluntario de la ONG desde sus inicios. Participaba a través de los shows solidarios que realizaban todos los 8 de octubre junto a otros artistas de renombre, con el fin de recordar a las víctimas, pedir justicia, concientizar sobre seguridad vial y recolectar donaciones para continuar con el legado de los chicos y su maestra.