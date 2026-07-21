El ECA Sur invita a una jornada de fotografía documental y cine sobre el territorio y la identidad

El próximo 24 de julio, el ECA Sur «Enrique Sobisch» ofrecerá una propuesta cultural que combinará fotografía documental y cine, con el objetivo de reflexionar sobre el territorio, el patrimonio y las historias que construyen la identidad de las comunidades.

La actividad se desarrollará en el marco de la muestra fotográfica «Malargüe Gaucho» y reunirá dos propuestas complementarias que invitan a descubrir diferentes formas de narrar el paisaje y la vida de quienes lo habitan.

La jornada comenzará a las 16.30 con la charla «Fotografía Documental: Narrar el Territorio», a cargo del fotógrafo Rolando Poblete, quien compartirá su experiencia sobre el valor de la fotografía documental como herramienta para registrar historias, preservar la memoria y poner en valor la identidad de un territorio.

A continuación, se proyectará el documental «La Última Trashumancia» (Rumania, 2023), dirigido por Dragoș Lumpan, una producción que aborda las tradiciones pastoriles y los desafíos que enfrenta la práctica de la trashumancia en la actualidad. La presentación estará a cargo de Tato Moreno.

Las actividades se realizarán en el ECA Sur «Enrique Sobisch», ubicado en la intersección de avenidas Mitre y El Libertador, y serán gratuitas, aunque requieren inscripción previa.

Desde la organización destacaron que la propuesta busca generar un espacio de encuentro entre el arte, el patrimonio y las distintas miradas sobre el territorio, invitando al público a compartir una jornada dedicada a la cultura y a las historias que fortalecen la identidad de las comunidades.