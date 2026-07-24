El Consejo Asesor de Municipalidades del Emetur coordina acciones estratégicas para los próximos meses

En una nueva reunión de uno de los órganos colegiados previstos por la Ley Provincial 8845, se abordaron diversos temas vinculados con la gestión turística provincial. El encuentro forma parte del calendario habitual de trabajo del Emetur y se complementa con la tarea que realiza el Consejo Consultivo de la Actividad Privada, integrado por representantes de cámaras y asociaciones del sector.

El Ente Mendoza Turismo (Emetur) realizó una nueva reunión del Consejo Asesor de Municipalidades, uno de los órganos colegiados previstos por la Ley Provincial 8845, con el objetivo de seguir avanzando en la planificación y coordinación de políticas públicas para el desarrollo turístico de Mendoza.

El encuentro fue encabezado por la presidenta del Emetur, Gabriela Testa, junto a la vicepresidenta, Cynthia Maggioni; el director de Desarrollo Turístico e Innovación, Marcelo Reynoso; la directora de Promoción Turística e Inteligencia de Mercados, Cristina Mengarelli; la directora de Legales y Registro, Marianela Pivetta; el director de Zona Sur, Carlos Weiner; el asesor de Presidencia, Marcelo Montenegro, y la coordinadora del Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano de San Rafael, Cecilia Canizzo. También participaron técnicos del organismo y representantes de las áreas de Turismo de los 18 departamentos de la provincia.

Durante la jornada se abordaron diversos temas vinculados a la gestión turística provincial, entre ellos el desarrollo de las capacitaciones del programa ICTA (Instituto de Calidad Turística Argentina), que ofrece herramientas de gestión, formación gratuita y autoevaluación orientadas al sector público y privado; la actualización de la normativa de alojamientos turísticos; los avances en la digitalización de trámites administrativos; la organización y participación de Mendoza en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2026, el encuentro más importante de la región; el ciclo Paisajes con Sabor a Mendoza en Flor y los preparativos del 7° Foro Provincial de Gastronomía, entre otras iniciativas.

Otro de los temas tratados fue la ocupación hotelera durante el receso invernal. Todos los miembros del Consejo coincidieron en qué superará el 70%, al finalizar el periodo.

«El turismo es una política pública que solo puede consolidarse mediante el trabajo articulado entre la Provincia, los municipios y el sector privado. Estos encuentros nos permiten compartir información, coordinar acciones y construir estrategias comunes para fortalecer la oferta turística de Mendoza y mejorar la experiencia de quienes nos visitan», destacó la presidenta del Emetur, Gabriela Testa.

La reunión forma parte del calendario habitual de trabajo del Emetur y se complementa con los encuentros del Consejo Consultivo de la Actividad Privada, integrado por representantes de cámaras y asociaciones del sector.

Desde el Ente Mendoza Turismo se impulsa una gestión basada en la articulación permanente con todos los actores de la actividad turística, tanto del ámbito público como privado, promoviendo espacios de diálogo y planificación conjunta que permitan fortalecer el desarrollo del destino.

Ambos consejos fueron creados por la Ley Provincial 8845, que dio origen al Ente Mendoza Turismo. En particular, el artículo 15 establece que el Consejo Asesor de Municipalidades tiene carácter consultivo y está integrado por un representante de cada uno de los municipios de Mendoza.

Entre sus funciones se destaca la de analizar y emitir opinión sobre aspectos vinculados con la organización, coordinación, planificación, promoción, legislación y estrategias del turismo provincial, además de promover el desarrollo turístico sustentable en todo el territorio mendocino.