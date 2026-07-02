El CEBJA 3-015 “Teniente Ibáñez” cerró con éxito la Trivia Mundialista, una propuesta que convirtió al deporte en una herramienta para aprender

Con una destacada participación de estudiantes y docentes, el CEBJA N.º 3-015 «Teniente Ibáñez» finalizó la Trivia Mundialista, una innovadora propuesta pedagógica que, durante siete jornadas consecutivas, logró integrar el entusiasmo por el fútbol con los contenidos curriculares, promoviendo aprendizajes significativos en un clima de participación, creatividad y trabajo colaborativo.

La iniciativa transformó el Mundial en una valiosa estrategia educativa, demostrando que los acontecimientos de interés social también pueden convertirse en oportunidades para enseñar y aprender desde una perspectiva interdisciplinaria. Cada día, la comunidad educativa esperaba con entusiasmo un nuevo desafío, convirtiendo la trivia en un espacio de encuentro, intercambio y construcción colectiva del conocimiento.

La propuesta tuvo como principal fortaleza el compromiso del equipo docente, ya que cada profesor elaboró preguntas relacionadas con los contenidos de su espacio curricular, articulando los saberes de manera dinámica y contextualizada. De este modo, los estudiantes pudieron resolver consignas vinculadas con Matemática, Lengua, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Inglés, Educación Física, Panificación, Formación Ética y Ciudadana, Artes Visuales y Trabajo y Sociedad.

Las actividades fueron diseñadas para los diferentes niveles educativos del establecimiento —1.º Ciclo, 2.º Ciclo y 1.º CBNS—, permitiendo que cada estudiante participara de acuerdo con sus conocimientos y trayectoria educativa. Para responder cada desafío, los participantes completaban un cupón con sus datos personales y la respuesta correspondiente, fortaleciendo además hábitos de responsabilidad y compromiso con la actividad propuesta.

La excelente convocatoria y el entusiasmo demostrado a lo largo de toda la experiencia reflejaron el valor de las propuestas innovadoras dentro de la educación de jóvenes y adultos, donde el aprendizaje cobra mayor significado cuando se vincula con los intereses de los estudiantes y favorece su participación activa.

Al finalizar la Trivia Mundialista, las autoridades de la institución felicitaron a los ganadores de cada categoría, quienes recibieron sus respectivos premios como reconocimiento a su desempeño. Asimismo, anunciaron que, luego del receso invernal, todos los cursos compartirán una merienda especial, celebrando el compromiso y la participación de toda la comunidad educativa.

Con este tipo de iniciativas, el CEBJA N.º 3-015 «Teniente Ibáñez» reafirma su compromiso con una educación innovadora, inclusiva y de calidad, donde el trabajo pedagógico trasciende las formas tradicionales de enseñanza y promueve experiencias que fortalecen la motivación, el pensamiento crítico y el aprendizaje colaborativo. Una vez más, quedó demostrado que cuando la creatividad se pone al servicio de la educación, el conocimiento se construye con entusiasmo y, verdaderamente, todos ganan.