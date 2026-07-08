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El Campeonato Sanrafaelino de Tiro 2026, «José Vicente Añón»

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 8 julio, 2026

El Campeonato Sanrafaelino de Tiro 2026, «José Vicente Añón», continuó su desarrollo con la disputa de la tercera fecha correspondiente a las disciplinas de CARABINA NEUMÁTICA 10 METROS y PISTOLA NEUMÁTICA 10 METROS, dando continuidad al calendario oficial de competencias previsto para la presente temporada. A continuación, compartimos los resultados:

CARABINA NEUMÁTICA 10M (3ra Fecha)

1° Brisa Morales                     612.5 Puntos

2° Luján Goicochea                609.4 p

3° Ivan Haddad                       598.2 p

4° Ale Luffi                              595.8 p

5° Gabriel Caselle                   589.1 p

6° Aixia Ugarte                        588.0 p

7° Isabella Tramontina           587.4 p

8° Cythia Caselle                    586.2 p

9° Pablo Martin                       578.8 p

10° Rocio Morales                  577.8 p

11° Giuliano Martín                 559.3 p

 

PISTOLA NEUMÁTICA 10M (3ra Fecha)

1º Luciano Quinteros     557p

2º Valentino Martín        530p

3° Julio Martín                479p

4° Armando Lipparelli    439p

 

En el marco del Campeonato Sanrafaelino de Tiro 2026, «José Vicente Añón», las próximas competencias programadas en el calendario oficial se desarrollarán conforme al siguiente cronograma:

 

  • 1 de agosto, la ª fecha de Carabina Neumática 10 metros.
  • 2 de agosto, la ª fecha de Pistola Neumática 10 metros.
  • 8 de agosto, la ª fecha de Rifle Caño de Quebrar.
  • 22 de agosto, la ª fecha de Aire Comprimido, categorías A y B.
  • 23 de agosto, la ª fecha de Pistola Standard 25 metros y Pistola Deportiva 25 metros.
  • 29 de agosto, la ª fecha de Carabina Neumática 3 Posiciones.

 

Cabe mencionar que esta semana una delegación de deportistas conformada por Isabella Tramontina, Giuliano Martin, Valentino Martin y la ganadora de la medalla panamericana Josefina Mella, Participaran del CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL a realizarse en Buenos Aires.

 

Luciano Crescitelli

                                                                                                                                      Secretario

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