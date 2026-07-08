El Campeonato Sanrafaelino de Tiro 2026, «José Vicente Añón», continuó su desarrollo con la disputa de la tercera fecha correspondiente a las disciplinas de CARABINA NEUMÁTICA 10 METROS y PISTOLA NEUMÁTICA 10 METROS, dando continuidad al calendario oficial de competencias previsto para la presente temporada. A continuación, compartimos los resultados:
CARABINA NEUMÁTICA 10M (3ra Fecha)
1° Brisa Morales 612.5 Puntos
2° Luján Goicochea 609.4 p
3° Ivan Haddad 598.2 p
4° Ale Luffi 595.8 p
5° Gabriel Caselle 589.1 p
6° Aixia Ugarte 588.0 p
7° Isabella Tramontina 587.4 p
8° Cythia Caselle 586.2 p
9° Pablo Martin 578.8 p
10° Rocio Morales 577.8 p
11° Giuliano Martín 559.3 p
PISTOLA NEUMÁTICA 10M (3ra Fecha)
1º Luciano Quinteros 557p
2º Valentino Martín 530p
3° Julio Martín 479p
4° Armando Lipparelli 439p
En el marco del Campeonato Sanrafaelino de Tiro 2026, «José Vicente Añón», las próximas competencias programadas en el calendario oficial se desarrollarán conforme al siguiente cronograma:
- 1 de agosto, la ª fecha de Carabina Neumática 10 metros.
- 2 de agosto, la ª fecha de Pistola Neumática 10 metros.
- 8 de agosto, la ª fecha de Rifle Caño de Quebrar.
- 22 de agosto, la ª fecha de Aire Comprimido, categorías A y B.
- 23 de agosto, la ª fecha de Pistola Standard 25 metros y Pistola Deportiva 25 metros.
- 29 de agosto, la ª fecha de Carabina Neumática 3 Posiciones.
Cabe mencionar que esta semana una delegación de deportistas conformada por Isabella Tramontina, Giuliano Martin, Valentino Martin y la ganadora de la medalla panamericana Josefina Mella, Participaran del CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL a realizarse en Buenos Aires.
Luciano Crescitelli
Secretario