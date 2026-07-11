Banco Nación actualizó las simulaciones de su línea de créditos hipotecarios UVA destinada a la construcción de viviendas únicas de ocupación permanente. Elactualizó las simulaciones de sudestinada a la construcción de viviendas únicas de ocupación permanente.

Ahora, la Tasa Nominal Anual (TNA) aumentó hasta el 6% y el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFT TEA) al 8,72%, para aquellas personas que cobran mediante este banco. El valor UVA está en 2.029,47.

De acuerdo con estos cálculos de la entidad, quienes busquen financiar una vivienda valuada en $100 millones deberán afrontar una cuota inicial cercana a los $801.313 mensuales, aunque el valor puede variar según el perfil del solicitante.

La línea permite financiar hasta el 75% del valor de la obra, por lo que el resto debe ser aportado por el solicitante como capital propio.

Quiénes pueden acceder

Los créditos están disponibles para:

Trabajadores en relación de dependencia.

Monotributistas.

Autónomos.

Jubilados y pensionados.

Además, el Banco Nación establece que la relación entre la cuota y los ingresos del grupo familiar no debe superar el porcentaje previsto por la línea de financiamiento.

Cómo calcular la cuota

La entidad financiera cuenta con un simulador online que permite estimar el monto del préstamo, la cuota mensual y el plazo de devolución según los ingresos y las características del crédito solicitado.

Entre los datos que deben ingresarse figuran:

Destino del crédito.

Valor de la vivienda o de la obra.

Plazo de financiación.

Monto del crédito a solicitar.

Si el solicitante cobra o no su sueldo en Banco Nación.

Al tratarse de un crédito en UVA (Unidades de Valor Adquisitivo), las cuotas se actualizan de acuerdo con la evolución de ese índice. Para algunos clientes que perciben sus haberes en Banco Nación y destinan el préstamo a una vivienda única, la entidad ofrece la posibilidad de incorporar una cobertura que limita el impacto de un eventual aumento de la cuota cuando supere la variación de los salarios.

La simulación difundida por el banco sirve como referencia para quienes analizan construir una vivienda y quieren conocer cuál sería el compromiso financiero inicial, aunque el monto definitivo dependerá de la evaluación crediticia y de las condiciones particulares de cada solicitante.