El acuerdo Unión Europea-Mercosur abre nuevas oportunidades para la producción mendocina

El Gobernador Alfredo Cornejo, junto al secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina, embajador Fernando Brun, y el embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg, analizaron la implementación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Además, pusieron sobre la mesa las oportunidades para ampliar las exportaciones, atraer inversiones, fortalecer la competitividad e impulsar la inserción internacional de los sectores productivos mendocinos.

El Gobernador Alfredo Cornejo encabezó la apertura del Seminario Implementación del Acuerdo Interino de Comercio Unión Europea–Mercosur, junto al secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina, embajador Fernando Brun, y el embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg.

La actividad se desarrolló en la Bolsa de Comercio de Mendoza y fue organizada por el Gobierno de Mendoza. El seminario tuvo como objetivo acompañar a los sectores productivos en un escenario de mayor integración comercial, mediante un espacio de análisis sobre los alcances del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y las oportunidades que genera para la producción, las exportaciones y el desarrollo de las economías regionales. Durante la apertura también se puso el foco en su impacto sobre los distintos sectores productivos de la provincia, especialmente en materia de competitividad e internacionalización.

La actividad contó además con la participación del ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu; la gerenta general de ProMendoza, Patricia Giménez; el director de la Bolsa de Comercio de Mendoza, Santiago Pérez Araujo; la directora de Acceso a los Mercados de la Cancillería Argentina, Constanza Crespo, a cargo de la Subsecretaría de Promoción de las Exportaciones, las Inversiones, la Educación, la Ciencia y la Cultura de la Nación; y el subsecretario de Relaciones Institucionales, José María Videla Sáenz.

También participaron autoridades nacionales, diplomáticos y especialistas que formaron parte del proceso de negociación del acuerdo, quienes compartieron herramientas e información para que empresas, cámaras empresariales e instituciones puedan anticiparse a los desafíos y oportunidades que plantea este nuevo escenario comercial.

En la apertura, el Gobernador Cornejo destacó que Argentina atraviesa un proceso de mayor integración con el mundo y aseguró que el acuerdo representa una oportunidad para potenciar el desarrollo productivo de Mendoza. El mandatario sostuvo que la provincia cuenta con una matriz productiva preparada para competir en mercados exigentes como el europeo.

En ese sentido, afirmó que “Mendoza tiene una enorme potencialidad para crecer en Europa, porque muchas de nuestras empresas ya producen con los estándares de calidad que exige ese mercado”. Además, remarcó que el acuerdo constituye «un verdadero vector de desarrollo para la provincia”, en un contexto de diversificación de su matriz productiva, con sectores como la minería, los alimentos, las bebidas, los hidrocarburos y el turismo.

El mandatario también resaltó que Mendoza ya comenzó a beneficiarse con la implementación del acuerdo al señalar que, de los primeros 40.000 contenedores alcanzados por el nuevo esquema comercial desde el 1 de mayo, alrededor de 1.500 corresponden a productos mendocinos. “Creemos que esos volúmenes van a seguir creciendo porque Europa demandará cada vez más productos argentinos y Mendoza tiene mucho para ofrecer”, aseguró.

Para cerrar, convocó a las empresas presentes a aprovechar las nuevas oportunidades comerciales y destacó la importancia del intercambio con los especialistas para despejar dudas sobre la implementación del acuerdo.

Por su parte, el embajador de la Unión Europea en Argentina calificó la entrada en vigor del acuerdo comercial de “fecha histórica para la relación entre ambos bloques” y sostuvo que comienza una nueva etapa de trabajo conjunto para profundizar la integración económica.

El diplomático explicó que “el acuerdo crea la mayor área de libre comercio construida hasta el momento por la Unión Europea», con un mercado integrado de 700 millones de personas, y destacó que permitirá a los exportadores argentinos acceder a un mercado de 450 millones de consumidores con reglas claras y previsibilidad.

Asimismo, puso el acento en el potencial que representa para Mendoza, especialmente para productos como el vino, los frutos secos y el aceite de oliva, además de las oportunidades vinculadas al desarrollo minero y la provisión de minerales estratégicos para la transición energética.

Høeg también valoró el respaldo institucional que recibió el acuerdo en Argentina y señaló que “el amplio consenso alcanzado en el Congreso constituye una muy buena señal para el futuro de la relación entre la Unión Europea y nuestro país”. Además, destacó el compromiso de Mendoza con la apertura comercial y agradeció el apoyo manifestado por el Gobernador a la integración con Europa.

A su turno, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Nación aseguró que “Mendoza representa un ejemplo de orden fiscal, modernización del Estado y visión estratégica para el desarrollo productivo”. Durante el encuentro con empresarios destacó que ese escenario genera las condiciones necesarias para atraer inversiones y potenciar el crecimiento de los sectores exportadores.

“Mendoza es un faro para la Argentina. Su orden fiscal, la inversión sostenida en infraestructura y una estrategia clara para el desarrollo productivo la convierten en un socio clave para proyectar al país hacia los mercados internacionales», afirmó Brun.

El funcionario explicó que la estabilidad macroeconómica y las políticas impulsadas por el Gobierno nacional permiten transformar el potencial productivo en inversiones concretas. En ese sentido, sostuvo que sectores estratégicos como la minería, las nuevas energías y la economía del conocimiento encuentran hoy un marco de previsibilidad que favorece el desarrollo de proyectos de largo plazo.

Brun remarcó además que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea “representa un punto de inflexión para la competitividad argentina, al recuperar condiciones de acceso que durante años aprovecharon otros países de la región”. Asimismo, señaló que la Cancillería trabaja en nuevas negociaciones comerciales con mercados como Canadá, México, Vietnam, Singapur y Emiratos Árabes Unidos para ampliar las oportunidades de la oferta exportable mendocina.

“Solo los países que se integran al mundo de manera inteligente logran crecer de forma sostenida. Nuestro desafío es abrir nuevos mercados para que cada sector productivo de Mendoza pueda desplegar todo su potencial”, concluyó.

El programa incluyó exposiciones sobre el contexto y las oportunidades que genera el acuerdo para los sectores productivos mendocinos, un panel dedicado a las estrategias de promoción federal de las exportaciones y al fortalecimiento de la inserción internacional de las empresas argentinas, además de un espacio de preguntas e intercambio entre los asistentes y los especialistas invitados.

A su turno, el subsecretario de Relaciones Institucionales destacó la importancia del seminario realizado en la Bolsa de Comercio de Mendoza, orientado a brindar herramientas a las empresas mendocinas frente a la implementación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

“Lo que se está realizando hoy es sumamente importante para toda la matriz productiva de la provincia de Mendoza. Después de 27 años, comienza a implementarse el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que abre la posibilidad de que muchas empresas mendocinas puedan acceder a uno de los mercados más importantes y exigentes del mundo, con la posibilidad de vender sus productos con menores aranceles”, señaló Videla.

El funcionario explicó que desde el Gobierno de Mendoza se busca acompañar a las empresas locales en este proceso de apertura comercial, brindando herramientas y conocimientos que les permitan adaptarse a las nuevas oportunidades.

“Estamos acercando las herramientas que las distintas empresas de nuestra provincia van a poder aplicar para comenzar a acceder a este mercado que se irá abriendo de manera gradual en los próximos años. También es fundamental establecer los parámetros necesarios para que nuestras empresas puedan prepararse y competir con compañías europeas que, en el futuro, podrán ingresar a nuestros mercados”, afirmó.