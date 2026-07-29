Educando en Salud: estudiantes se preparan para una jornada integral de promoción y prevención

En el marco del Proyecto de Articulación «Educando en Salud», impulsado por el CEBJA N.° 3-076 «Cora Teijeiro de Acosta» y el CENS N.° 3-444 «Juana Pabla Robledo», se desarrollaron diversas instancias pedagógicas de preparación con el objetivo de brindar a los estudiantes herramientas que les permitan participar de manera consciente, responsable e informada en la Jornada Integral de Promoción y Prevención de la Salud, que se llevará a cabo el próximo 5 de agosto.

Las acciones responden a los objetivos del proyecto, orientados a fortalecer la alfabetización en salud, promover el autocuidado y generar espacios de reflexión sobre la prevención como un componente esencial para mejorar la calidad de vida de jóvenes y adultos.

Taller de sensibilización para promover hábitos saludables

Como parte de las actividades preparatorias, el 27 de julio, la profesora Andrea Garrido, docente de Educación Física del CEBJA N.° 3-076 «Cora Teijeiro de Acosta», coordinó un taller de sensibilización y promoción de la salud dirigido a los estudiantes de la institución.

Durante la jornada se presentaron los objetivos de la propuesta, fomentando la participación activa, el intercambio de experiencias y la reflexión sobre la importancia de incorporar hábitos saludables, cuidar integralmente la salud y asumir un rol preventivo frente a diversas problemáticas. Además, se explicó la modalidad de trabajo prevista para la jornada del 5 de agosto, promoviendo un clima de confianza, respeto y compromiso con la iniciativa educativa.

Conferencia del Dr. Facundo Castro fortaleció la educación para la salud

La preparación continuó el 28 de julio con una actividad de articulación entre ambas instituciones educativas, que tuvo como protagonista al Dr. Facundo Castro, quien brindó una conferencia educativa centrada en la promoción y prevención de la salud.

Durante el encuentro se abordaron temas de gran relevancia para la comunidad educativa, entre ellos la prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), sus formas de transmisión y medidas preventivas; el uso correcto del preservativo como método eficaz de protección; la anatomía y el funcionamiento de los órganos reproductores femeninos; la prevención del Virus del Papiloma Humano (VPH) y del cáncer de cuello uterino; la importancia de los controles médicos periódicos, el diagnóstico oportuno, la vacunación, el consentimiento informado, la confidencialidad de la información sanitaria y el ejercicio de los derechos vinculados a la salud.

La actividad se desarrolló bajo una modalidad participativa, generando un permanente intercambio entre el profesional y los estudiantes. En ese espacio, el Dr. Castro respondió con claridad y fundamento científico las consultas e inquietudes de los participantes, contribuyendo a despejar mitos, fortalecer conocimientos y promover decisiones responsables respecto del cuidado de la salud.

Un trabajo articulado en favor de la prevención

Las actividades realizadas constituyeron una valiosa instancia de preparación para la próxima Jornada Integral «Educando en Salud», consolidando el trabajo conjunto entre el CEBJA N.° 3-076 «Cora Teijeiro de Acosta», el CENS N.° 3-444 «Juana Pabla Robledo» y el equipo de salud.

La propuesta reafirma el compromiso de ambas instituciones con una educación integral que promueva la construcción de conocimientos, el desarrollo de hábitos de autocuidado y la adopción de conductas preventivas, contribuyendo al bienestar y la calidad de vida de los jóvenes y adultos que forman parte de la comunidad educativa.