Educación técnica: innovación y tecnología para abrir caminos desde la escuela

El gobierno escolar propone acciones para que los estudiantes egresen efectivamente con saberes prácticos que sumen el título secundario acompañado de formación en oficios y formación laboral.

La Dirección de Educación Técnica y Trabajo de la Dirección General de Escuelas (DGE) impulsa una profunda transformación educativa y de formación laboral por medio de acciones concretas, ágiles y gratuitas que buscan que cada estudiante pueda continuar y finalizar el nivel secundario de manera efectiva y cuenten con herramientas reales para ser profesionales técnicos, capacitarse, perfeccionar su oficio y acceder a un empleo de calidad.

En este sentido, es importante destacar la inauguración de cuatro modernos Centros de Innovación Educativa Tecnológica (CIET), espacios donde los estudiantes aprenden creando a través del uso de herramientas de última generación.

En sintonía con estas demandas del mundo laboral, ya se implementan las nuevas tecnicaturas de cinco años en Energías Renovables y en Programación y Robótica, brindando una base sólida en dos de las industrias con mayor proyección global.

Cabe destacar la implementación del programa Tu Futuro en Marcha, una acción educativa que tiende un puente clave entre los bachilleratos orientados y los Centros de Capacitación para el Trabajo (CCT). De esta manera, se garantiza que los estudiantes sumen saberes prácticos y oficios a su título secundario mediante certificaciones de capacitación laboral y formación profesional.

También quienes egresan de la secundaria técnica cuentan ahora con el beneficio del Sistema de Créditos Educativos, que reconoce sus trayectorias previas para facilitar y acelerar su ingreso y avance en los estudios superiores.

La capacitación que reciben los futuros egresados se vincula de forma directa con el sector productivo. En alianza con la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza (CECIM), se puso en marcha el innovador método de microcreditos formativos. Este programa permite capacitar a través de prácticas reales en entornos laborales, lo que beneficia a más de 2.000 estudiantes en especialidades de la construcción y rubros afines.