Educación Superior y Banco Supervielle impulsan curso de educación financiera para docentes de carreras técnicas

La propuesta, coordinada por el especialista Mauricio Bertonati, otorgará puntaje docente y busca fortalecer competencias clave para la toma de decisiones económicas personales y profesionales. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 29 de julio.

La Dirección de Educación Superior (DES) de la Dirección General de Escuelas (DGE) abrió las inscripciones para el curso «Educación financiera para docentes: herramientas para la toma de decisiones económicas personales y profesionales». Se trata de una propuesta de formación desarrollada en conjunto con la Gerencia de Sustentabilidad del Banco Supervielle que busca promover la educación financiera como una competencia estratégica para la formación de los futuros profesionales.

La iniciativa forma parte de la agenda de vinculación que impulsa la DES junto al sector privado, al promover propuestas de capacitación que incorporan conocimientos actuales y herramientas innovadoras para fortalecer la calidad educativa y responder a los desafíos del mundo contemporáneo.

El curso será coordinado por Mauricio Bertonati y Bruno Milaneso, quienes abordarán contenidos vinculados con finanzas personales, planificación económica, inversiones, tecnología blockchain, criptomonedas, seguridad financiera y derechos de los usuarios del sistema financiero.

Esta iniciativa está destinada a docentes de carreras técnicas de los Institutos de Educación Superior de Mendoza, quienes podrán incorporar herramientas prácticas para la gestión responsable de los recursos económicos, y trasladar estos conocimientos a sus espacios de enseñanza, en contribución a la formación integral de los estudiantes.

La directora de Educación Superior, Mariela Ramos, destacó que «la educación financiera es hoy una competencia fundamental para desenvolverse en la vida cotidiana y en el ámbito profesional. A través de esta alianza con Banco Supervielle acercamos a nuestros docentes una propuesta de excelencia, dictada por especialistas de reconocida trayectoria, que fortalecerá sus capacidades y enriquecerá la formación que reciben nuestros estudiantes».

La capacitación se desarrollará bajo modalidad virtual y comprenderá tres encuentros sincrónicos, complementados con actividades asincrónicas, materiales de estudio y ejercicios prácticos que permitirán aplicar los contenidos trabajados durante el cursado. La propuesta otorga puntaje docente, según la Resolución 99/2026.

Esta propuesta reafirma el compromiso conjunto entre la DES y la Gerencia de Sustentabilidad de Banco Supervielle por promover la formación continua de los docentes, al fortalecer competencias transversales que contribuyen a una educación superior más innovadora, pertinente y conectada con las demandas de la sociedad.

Cabe destacar que las inscripciones permanecerán abiertas hasta el lunes 29 de julio de 2026, mediante formulario online: https://forms.gle/BZb1SXy9Gxr7NQgWA.