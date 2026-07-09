Educación Privada: se proyecta un segundo semestre enfocado en innovación y gestión de liderazgos

Con el fin de acompañar a las instituciones, las escuelas de gestión privada dependientes de la Dirección General de Escuelas generaron y planificaron acciones para mejorar la calidad educativa y conformar acuerdos que mejoren los trayectos escolares.

La Dirección de Educación Privada finalizó la primera etapa del ciclo lectivo 2026 acompañando los procesos educativos de las instituciones y generando estrategias para el fortalecimiento y acompañamiento de los colegios de gestión privada.

Desde la dirección destacaron la realización de la II Jornada de Educación Privada realizada el 5 de junio en San Rafael, donde se abordaron diferentes temas como inteligencia artificial y bienestar en el mapa escolar. En este importante encuentro se capacitaron cientos de directivos y docentes de toda la provincia en tecnologías de vanguardia y salud emocional.

Otra importante iniciativa fue la jornada realizada con referentes de la Dirección de Acompañamiento Escolar junto a asesores legales, representantes legales, directivos de nivel Secundario y profesionales del Servicio de Orientación Escolar de los colegios privados para afianzar los acuerdos de convivencia escolar frente a problemáticas actuales como el bullying y otras situaciones emergentes, acompañando los lineamientos de gestión política y educativa propuestos por el gobierno escolar.

Ordenamiento institucional

La consolidación de un marco de agilidad y previsibilidad administrativa, gracias al diálogo permanente con los representantes legales y equipos directivos de toda la provincia, permitió dar continuidad a las políticas educativas.

En el marco de un ciclo de capacitación continua, se acompañó la realización del Encuentro SIRO sobre manejo de conflictos en la escuela. Esta jornada abordó temas cruciales como conflictos laborales bajo la nueva legislación, la relación familia-escuela y la nueva Ley de Educación, con destacados disertantes y modalidad presencial y gratuita para el sector educativo de gestión privada.

Continuidad de acciones y fortalecimiento de vínculos con diferentes organismos

Se trabajó en conjunto con la Dirección de Salud Mental y la Escuela de Cine para la realización del proyecto preventivo denominado Así nos cuidamos, para ser implementado durante la segunda mitad del año, que estará destinado a estudiantes de tercer año de colegios privados.

Con estas acciones, la dirección proyecta un segundo semestre enfocado en profundizar el acompañamiento técnico-pedagógico situado, continuar impulsando la innovación educativa y brindar herramientas concretas de gestión a los líderes de las instituciones educativas.