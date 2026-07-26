El tiempo en Mendoza se presentará este domingo con condiciones agradables en el oasis norte y centro de la provincia, aunque la jornada también estará marcada por el viento Zonda en sectores de precordillera y Malargüe, además de nevadas en la cordillera.

Según la Dirección Contingencias Climáticas, el día estará algo nublado y con ascenso de la temperatura, con una máxima de 20° y una mínima de 7°. El organismo también anticipó viento Zonda en la precordillera y en Malargüe, mientras que en alta montaña se registrarán nevadas ligeras.

El tiempo en Mendoza se presentará este domingo con condiciones agradables en el oasis norte y centro de la provincia, aunque la jornada también estará marcada por el viento Zonda en sectores de precordillera y Malargüe, además de nevadas en la…

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente alerta amarilla por nevadas para toda la cordillera mendocina y la zona baja de Malargüe. El organismo indicó que se esperan nevadas persistentes y, por momentos, fuertes, con acumulaciones de entre 20 y 50 centímetros, que podrían ser superadas de manera puntual. El fenómeno también provocará una reducción de la visibilidad.

Las áreas alcanzadas por el alerta son la cordillera de Las Heras, Luján de Cuyo, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe, además de la zona baja de este último departamento.

Por su parte, Defensa Civil informó que continúan las precipitaciones níveas en toda la cordillera provincial y reiteró la probabilidad de viento Zonda en la precordillera de Las Heras y Luján de Cuyo, así como en la zona baja de Malargüe.

El lunes las condiciones serán similares, aunque con un nuevo ascenso de la temperatura. Se espera una máxima de 24°, nubosidad variable, viento Zonda en la precordillera y algunos sectores del llano, mientras que las nevadas en la cordillera ganarán intensidad.