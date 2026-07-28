Dirección de Deportes de la Municipalidad y su cronograma de actividades

Luego del receso invernal, a partir de esta semana vuelven los programas y actividades de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Rafael.

Las diferentes propuestas recreativas en Ciudad y distritos retoman sus actividades en los Polis y diferentes centros deportivos.

Además, este 1 de agosto regresan las jornadas al Poli 1. Desde las 15.30 habrá Zumba, Bici Escuelas, Recreo, Karate y Ajedrez en el Polideportivo N° 1.

Una novedad es que se lanzará la segunda etapa del circuito municipal de pádel.

«Tras del receso invernal arrancamos la segunda parte del año con todas las actividades. Invitamos a toda la comunidad a acercarse a los polideportivos municipales o a las delegaciones de los distritos para conocer cada una de las propuestas y sumarse”, destacó el profesor Jorge Ércoli.

FÚTBOL SOCIAL, BARRIAL Y DISTRITAL

El coordinador de Fútbol Social, Mauricio Jaliff, informó que este sábado retomará el fútbol femenino con la tercera fecha del certamen. Además, la próxima semana siguiente, comenzará la competencia masculina con el Fútbol Social, Barrial y Distrital.

En total participan 40 centros deportivos de barrios y distritos, además de espacios de contención para niños y jóvenes. Quienes deseen sumarse pueden solicitar información en las delegaciones municipales o en Polideportivo N° 2, de lunes a viernes de 8 a 13.

CAPACITACIÓN PARA ÁRBITROS DE HOCKEY

La árbitra Andrea Arce anunció la apertura de una nueva capacitación destinada a la formación de árbitros de iniciación en hockey sobre césped.

El curso gratuito inicia el 6 de agosto a las 21 en el Albergue del Poli 2 y tendrá una duración de 12 módulos. Está dirigido a mayores de 18 años que deseen iniciarse en el arbitraje y no tengan vínculo como jugadores o entrenadores de clubes.

ACADEMIA DE ARQUEROS

La Academia de Arqueros, a cargo del profesor Federico Gerbaudo, retomó sus entrenamientos y las inscripciones se realizan en el Poli 1. Los menores deberán concurrir acompañados por un adulto responsable para completar la inscripción y el correspondiente seguro deportivo.