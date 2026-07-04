Desarrollo Social recorrió Los Cavaos del Payén con el programa “Tu Municipio Con Vos”

En el marco del programa “Tu Municipio Con Vos”, la Directora de Desarrollo Social, Tec. Paola Jofré, junto al personal del área, realizó una visita a Los Cavaos del Payén, dando continuidad al cronograma de recorridos que impulsa la Dirección de Desarrollo Social en distintos sectores rurales del departamento.

Estas visitas tienen como objetivo acercar el municipio a las familias que residen en zonas alejadas, brindando asistencia, escuchando las necesidades de los vecinos y fortaleciendo el vínculo directo con la comunidad.

A través del programa “Tu Municipio Con Vos”, el equipo municipal desarrolla un trabajo territorial que permite relevar inquietudes, ofrecer acompañamiento social y coordinar acciones destinadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona rural.

Desde la Dirección de Desarrollo Social destacaron la importancia de mantener una presencia permanente en el territorio, garantizando que las políticas públicas lleguen a cada rincón del departamento y promoviendo una atención cercana y personalizada para todos los vecinos.