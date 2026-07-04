Defensa del Consumidor presentó directrices para prevenir el exceso de deudas personales

La iniciativa forma parte de una campaña provincial de protección al consumidor y apunta a fortalecer la educación financiera y las prácticas de consumo responsable.

La Dirección de Defensa del Consumidor de Mendoza presentó una serie de recomendaciones para prevenir el sobreendeudamiento y brindar herramientas concretas a la ciudadanía frente al actual contexto económico.

Recomendaciones para evitar el sobreendeudamiento

Desde el organismo se difundieron pautas vinculadas al uso de tarjetas de crédito, la contratación de financiamiento y la gestión de deudas. Entre los principales puntos, se destacó la importancia de evitar el pago mínimo en tarjetas, exigir siempre el detalle del costo financiero total (CFT) antes de asumir compromisos y analizar cuidadosamente las condiciones de los créditos, especialmente aquellos ofrecidos por plataformas digitales.

También se recomendó evitar acuerdos de refinanciación bajo presión, en particular cuando son ofrecidos por teléfono, y solicitar siempre la información por escrito para poder evaluarla correctamente antes de aceptar cualquier propuesta.

Derechos frente a cobranzas abusivas

Defensa del Consumidor advirtió además sobre prácticas abusivas en procesos de cobranza y recordó que los consumidores tienen derecho a recibir un trato digno. En ese sentido, se remarcó que no deben ser hostigados mediante llamados reiterados, intimaciones engañosas o comunicaciones a terceros.

Asimismo, se recordó que las personas pueden solicitar la revocación de débitos automáticos y desconocer deudas prescriptas, siempre que corresponda según la normativa vigente.

Asesoramiento gratuito para consumidores

Otro de los ejes de la campaña es la importancia de consolidar deudas en condiciones más favorables y priorizar alternativas de financiamiento que permitan una planificación más previsible de la economía familiar, especialmente a través de entidades públicas.

Finalmente, se informó que la Dirección de Defensa del Consumidor cuenta con instancias gratuitas de asesoramiento, mediación y conciliación, disponibles tanto a nivel provincial como a través de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC). Estas herramientas buscan acompañar a quienes atraviesan situaciones de endeudamiento y facilitar el acceso a información clara para la toma de decisiones financieras responsables.

Con estas acciones, el Gobierno de Mendoza reafirma su compromiso con la protección de los derechos de los consumidores y la promoción de prácticas que contribuyan a una administración responsable de la economía familiar.