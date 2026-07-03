Cornejo: «Mendoza consolida un ecosistema para conectar sus proyectos mineros con el financiamiento internacional»

Mendoza continúa consolidando su posicionamiento como uno de los principales polos para el desarrollo de la minería sostenible en Argentina. En una nueva edición del Mines & Wines, realizado en la Bolsa de Comercio de Mendoza (BCM), la provincia volvió a reunir a representantes del sector público, empresas, mercados financieros e instituciones internacionales en una jornada que reflejó los avances alcanzados para vincular los proyectos mineros mendocinos con las principales fuentes de financiamiento del mundo.

Uno de los hitos del encuentro fue la presentación de Argentina Metals Corp. en la TSX Venture Exchange (Bolsa de Valores de Toronto), donde la compañía comenzará a cotizar en los próximos días. Se trata de un paso estratégico para facilitar el acceso a capital destinado a proyectos de exploración de cobre en Mendoza y una nueva señal de la confianza que despierta la provincia entre los mercados internacionales especializados en minería.

La actividad contó con la participación del Gobernador Alfredo Cornejo; la vicegobernadora, Hebe Casado; la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre; el director ejecutivo de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña; el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu; la gerenta general de ProMendoza, Patricia Giménez; el director de la Bolsa de Comercio de Mendoza, Santiago Pérez Araujo; el head Latin America de Toronto Stock Exchange y TSX Venture Exchange, Guillaume Légaré; y el director ejecutivo de Argentina Metals Corp., Raymond Harari, además de empresarios, inversores, profesionales, representantes del sistema financiero y referentes del sector minero.

“Hemos sembrado una política de Estado que seguirá creciendo para generar oportunidades”

Durante su discurso, Cornejo aseguró que Mendoza tomó la decisión de impulsar la minería como una política de Estado. Sostuvo que la provincia cuenta hoy con las condiciones institucionales necesarias para desarrollar la actividad de manera sostenible al afirmar que “Mendoza ha tomado muy en serio que debe encender un nuevo motor de crecimiento”. Además, señaló que esa determinación no responde solamente a la voluntad de un gobierno, sino a un consenso institucional amplio que permitió modernizar las reglas de juego y generar las condiciones necesarias para el desarrollo de la minería sostenible.

El Gobernador destacó que la aprobación de un nuevo Código de Procedimiento Minero, junto con los consensos alcanzados en la Legislatura para los proyectos de exploración y explotación, permitieron consolidar un marco jurídico transparente y previsible para las inversiones. Así, explicó que “hoy se puede hacer minería sostenible en Mendoza porque están dadas las condiciones institucionales. Los permisos se discuten con transparencia y las decisiones cuentan con un amplio respaldo institucional. Eso genera confianza para quienes quieren invertir y producir».

Luego, Cornejo remarcó que la minería forma parte de una estrategia más amplia de diversificación productiva que busca fortalecer todos los motores de crecimiento de la provincia. En ese sentido, hizo hincapié en que “no queremos remplazar ninguna actividad”, y detalló que el objetivo es “hacer mejor lo que Mendoza ya hace bien, como la vitivinicultura, el turismo y la agricultura, mientras impulsamos nuevos sectores como la minería y seguimos recuperando el petróleo convencional y desarrollando el no convencional».

En ese sentido, afirmó que el objetivo es generar condiciones para atraer inversiones de largo plazo mediante reglas claras, estabilidad institucional y una política pública sostenida en el tiempo.

El Gobernador explicó: «Sabemos que la exploración minera requiere financiamiento y queremos acercar esas fuentes de capital a Mendoza”. Asimismo, expresó que la provincia cuenta con talento humano, infraestructura, universidades, empresas proveedoras, “además de una ubicación estratégica en el corazón de la cordillera de los Andes y una relación histórica con Chile. Todo eso nos permite aspirar a convertirnos en un hub financiero para la minería de la región andina».

«Mendoza no se va a detener”, puntualizó Cornejo, al tiempo que indicó: “Hemos sembrado una política de Estado que seguirá creciendo para generar oportunidades para el sector privado mendocino y para todos aquellos que quieran invertir y producir en nuestra provincia».

La incorporación de Argentina Metals a la TSX Venture Exchange constituye uno de los resultados concretos de la estrategia internacional que Mendoza impulsa junto con The Andean Bridge, iniciativa desarrollada entre Impulsa Mendoza, IN-VR, la Bolsa de Comercio de Mendoza (BCM), BYMA y la Bolsa de Valores de Toronto para conectar proyectos mineros argentinos y de la región andina con los principales mercados de capitales del mundo.

“El desarrollo de Mendoza es inevitable»

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, destacó que en menos de dos años Mendoza logró reinsertarse en el ecosistema internacional de financiamiento para la minería gracias al fortalecimiento institucional y a la generación de reglas claras para las inversiones. «Hace muy poco tiempo comenzamos un proceso de planificación y reorganización para volver a insertar a Mendoza en ese mapa global. Hoy ya no hablamos de aspiraciones, sino de resultados concretos. En menos de dos años, un proyecto mendocino logró acceder al principal mercado internacional de financiamiento para empresas de exploración minera», afirmó.

Latorre explicó que uno de los principales objetivos del Gobierno provincial fue brindar mayor seguridad jurídica y eliminar obstáculos innecesarios para facilitar el desarrollo de la actividad. De esta manera, explicó que “nuestra tarea consistió en generar reglas claras, fortalecer la institucionalidad y fomentar la exploración. Hacer las cosas más fáciles no significa bajar estándares ambientales o regulatorios, sino eliminar complejidades que desalientan las inversiones y permitir que quienes arriesgan su capital puedan concentrarse en desarrollar sus proyectos».

La ministra destacó además que Mendoza reúne ventajas competitivas que la posicionan como un destino atractivo para las inversiones mineras al exponer: “Tenemos estabilidad institucional, capital humano altamente calificado, universidades, empresas con experiencia, innovación tecnológica y una fuerte cultura productiva. Si logramos integrar todas esas capacidades, el desarrollo de Mendoza es inevitable».

Asimismo, sostuvo que el desafío para los próximos años será incrementar la cantidad y la calidad de los proyectos de exploración para ampliar el impacto económico de la minería sobre toda la matriz productiva provincial.

Por su parte, el director ejecutivo de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña, explicó que el trabajo de la empresa provincial se estructura sobre tres ejes: la sociabilización de la minería, el desarrollo de bases técnicas y el acceso al financiamiento. Acto seguido, detalló: “No vamos a acelerar las inversiones mineras si no logramos acercar el mercado internacional de capitales a Mendoza. La exploración necesita financiamiento y nuestro objetivo fue construir esos puentes para que los proyectos mendocinos puedan conectarse con las principales plazas financieras del mundo».

Piña destacó que la creación de The Andean Bridge representa una herramienta estratégica para consolidar ese objetivo y posicionar a Mendoza como un espacio de encuentro entre inversores, empresas y proyectos mineros de toda la región andina.

«Más que competir por ser la capital minera, queremos convertirnos en el lugar donde se generan las conexiones, la formación, las oportunidades y el acceso al financiamiento. Mendoza tiene todas las condiciones para cumplir ese rol», afirmó.

Asimismo, resaltó que la llegada de Argentina Metals a la Bolsa de Toronto representa un hito para la provincia y una demostración concreta de que el ecosistema construido durante los últimos años comienza a generar resultados visibles.

Por su parte, el director de la Bolsa de Comercio de Mendoza, Santiago Pérez Araujo, destacó el trabajo conjunto que vienen desarrollando las instituciones financieras y el Gobierno provincial para ampliar las oportunidades de inversión y fortalecer toda la cadena de valor.

«Desde la Bolsa de Comercio trabajamos todos los días para generar herramientas financieras que acompañen el desarrollo de la minería y de toda su cadena de proveedores, pero también del resto de las actividades que forman parte de la matriz productiva de Mendoza. Este trabajo conjunto refleja el compromiso de las instituciones para impulsar nuevas oportunidades de crecimiento para la provincia», señaló.

Financiamiento para fortalecer la cadena de proveedores

Durante la jornada, también se presentó una nueva herramienta financiera desarrollada por la fintech mendocina Andes Crowd junto con Banco Supervielle, destinada a facilitar el acceso al crédito para empresas proveedoras de la industria minera. La iniciativa permitirá que pequeñas y medianas empresas transformen los instrumentos que respaldan su relación comercial con las compañías mineras en herramientas de financiamiento, fortaleciendo así el entramado productivo que acompaña el crecimiento del sector.

La herramienta presentada busca facilitar el acceso al financiamiento de las empresas locales que prestan servicios a la actividad minera, promoviendo su incorporación a una cadena de valor cada vez más competitiva y con mayores estándares de calidad.

Formación para acompañar las inversiones

Otro de los anuncios realizados durante el encuentro fue la presentación de una propuesta académica impulsada por The Andean Bridge junto con la Universidad Nacional de Cuyo, destinada a formar profesionales especializados en financiamiento e inversión minera.

La capacitación abordará contenidos vinculados con evaluación de proyectos, mercados de capitales, estructuración financiera, aspectos regulatorios, Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), criterios ESG, licencia social y herramientas para vincular proyectos mineros con inversores nacionales e internacionales.

La iniciativa responde a una demanda creciente de perfiles profesionales capaces de integrar conocimientos técnicos, financieros y legales en una industria que requiere cada vez mayor especialización.

En ese sentido, Piña destacó que uno de los principales objetivos de Impulsa Mendoza es fortalecer el capital humano que acompañará el desarrollo del sector. En este sentido, explicó que “trabajamos para construir un ecosistema completo”, y afirmó que “no alcanza con tener buenos proyectos; también necesitamos profesionales preparados, proveedores competitivos, instituciones sólidas y herramientas financieras que permitan transformar las oportunidades en inversiones concretas. Ese es el camino que estamos construyendo desde Mendoza».

Mendoza profundiza su vinculación con los mercados internacionales

Como parte de la jornada también se presentó la agenda de actividades de The Andean Bridge para el segundo semestre de 2026, que incluirá espacios de formación, rondas de negocios, roadshows y encuentros destinados a fortalecer la vinculación entre proyectos mineros de Argentina, Chile, Perú y otros países andinos con inversores, bolsas de valores e instituciones financieras internacionales.

Las actividades previstas se desarrollarán en Mendoza, Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima y otros centros estratégicos de la región, consolidando una red de articulación que busca acercar nuevas oportunidades de financiamiento para el desarrollo de proyectos mineros.

Un caso concreto del nuevo escenario de Mendoza

El director ejecutivo de Argentina Metals Corp., Raymond Harari, destacó que la decisión de enfocar el desarrollo de la compañía en Mendoza surgió luego de conocer el potencial geológico, el capital humano y el proceso de transformación que impulsa la provincia.

«Conocer Mendoza cambió completamente la trayectoria de nuestra empresa. Dejamos de pensar en un proyecto para Argentina para concentrarnos en Mendoza porque encontramos una provincia que impulsa las inversiones, abre puertas y trabaja para que las cosas sucedan. Tiene un enorme potencial geológico, profesionales altamente capacitados y un ecosistema que genera confianza», afirmó.

Harari recordó que el proceso que hoy culmina con la incorporación de la empresa a la Bolsa de Toronto comenzó hace menos de dos años, cuando el proyecto todavía era una iniciativa en desarrollo.

«Agradecemos profundamente a quienes confiaron desde el principio, cuando esto todavía era un sueño. Argentina Metals comenzará a cotizar en la TSX Venture Exchange y continúa trabajando para avanzar con la exploración de manera seria y responsable. Este logro demuestra que Mendoza puede competir entre las jurisdicciones más atractivas del mundo para la inversión minera», señaló.

El empresario aseguró que la compañía continuará desarrollando sus proyectos en la provincia y expresó su confianza en el futuro de la actividad. «Vamos a seguir explorando, invirtiendo y creciendo. Estamos convencidos de que lo mejor para Mendoza también será lo mejor para quienes apostamos por desarrollar proyectos en esta provincia. Queremos que esta sea la primera de muchas empresas que encuentren en Mendoza las condiciones para acceder al mercado internacional de capitales», sostuvo.

Toronto destacó el posicionamiento de Mendoza entre los mercados mineros internacionales

El head Latin America de Toronto Stock Exchange y TSX Venture Exchange, Guillaume Légaré, destacó que la incorporación de Argentina Metals al principal mercado de financiamiento para empresas de exploración minera representa un hito tanto para la compañía como para Mendoza, al consolidar el trabajo que la provincia viene desarrollando para vincular sus proyectos con los mercados internacionales de capital.

«Para nosotros, la apertura del mercado para un nuevo listado es el momento más importante porque representa el reconocimiento de muchos meses de trabajo para conectar los mejores proyectos con los inversores. Hoy, Argentina Metals comenzará a cotizar en la TSX Venture Exchange y comienza una nueva etapa de promoción internacional que también contribuye a visibilizar el desarrollo que Mendoza está impulsando en materia minera», afirmó.

Légaré explicó que la Bolsa de Toronto reúne a más de 1.100 compañías mineras y concentra una de las mayores bases de inversores especializados del mundo, lo que permite a las empresas acceder a capital para acompañar su crecimiento y el desarrollo de sus proyectos. En ese contexto, sostuvo que Argentina ocupa actualmente un lugar destacado entre los destinos de interés para los mercados internacionales.

«Argentina está hoy en la mira de los inversores globales. Más del 50 por ciento del capital recaudado durante el último año en la TSX y la TSX Venture Exchange estuvo destinado a la minería, y Argentina es uno de los mercados latinoamericanos que mayor interés despierta por las oportunidades que ofrece. Nuestro trabajo consiste en conectar esas oportunidades con el capital internacional», señaló.

Además, remarcó que actualmente existen más de 50 compañías vinculadas a proyectos mineros argentinos que cotizan en ambos mercados de Toronto, con más de 150 propiedades en distintas etapas de desarrollo, un escenario que refleja el creciente interés de los inversores por el potencial minero del país.

«Argentina cuenta con una base sólida de proyectos y un contexto favorable para seguir promoviendo el desarrollo de su riqueza mineral. Queremos continuar trabajando junto con Mendoza y con los distintos actores del sector para acercar nuevas oportunidades de financiamiento internacional a los proyectos que continúen avanzando», concluyó.

Como cierre simbólico de la jornada, desde la Bolsa de Comercio de Mendoza se realizó el tradicional toque de campana que acompañó la presentación de Argentina Metals en la Bolsa de Valores de Toronto, reflejando la conexión entre ambos mercados y el posicionamiento que Mendoza viene consolidando dentro del ecosistema internacional de financiamiento para la minería.

La jornada volvió a poner de manifiesto el trabajo articulado entre el sector público, las instituciones financieras, las universidades y las empresas para fortalecer un modelo de desarrollo basado en reglas claras, innovación, formación de capital humano y acceso al financiamiento.