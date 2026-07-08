Cornejo confirmó que Mendoza mantendrá las PASO y marcó diferencias con la estrategia electoral nacional

El gobernador aseguró que la provincia sostendrá las elecciones primarias en 2027, pese al impulso del Gobierno nacional para eliminarlas. La definición también reconfigura el escenario político mendocino y la carrera por la sucesión.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, confirmó que la provincia mantendrá las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a los comicios de 2027, diferenciándose de la estrategia que impulsa el Gobierno nacional para avanzar con la eliminación de ese mecanismo electoral.

La definición fue realizada durante una reunión en la Casa de Gobierno con el embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Hoeg, en el marco de una agenda centrada en el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el MERCOSUR. Sin embargo, la consulta sobre el panorama político y electoral terminó dejando una de las declaraciones más relevantes del encuentro.

«En Mendoza no vamos a suspender las PASO. En la provincia va a haber elecciones primarias«, afirmó Cornejo, dejando en claro que la provincia mantendrá su sistema electoral independientemente de las decisiones que adopte la Nación.

Mendoza mantiene su propio esquema electoral

La postura del mandatario provincial llega mientras el Gobierno nacional busca consensuar con las provincias la eliminación de las primarias a nivel nacional. En ese contexto, Mendoza ratifica su autonomía para definir el calendario y las reglas de su proceso electoral.

Si bien distintos funcionarios provinciales ya habían manifestado públicamente su respaldo a la continuidad de las PASO —incluso planteando posibles modificaciones en su funcionamiento—, la confirmación del propio gobernador despeja cualquier incertidumbre sobre el futuro del sistema en la provincia.

Impacto en la interna de Cambia Mendoza

La continuidad de las elecciones primarias también tiene un fuerte impacto político dentro del oficialismo provincial. El mecanismo permitirá dirimir candidaturas en una coalición donde ya aparecen varios dirigentes con aspiraciones a suceder a Cornejo en la Gobernación.

Entre los nombres que asoman figuran el intendente de Capital, Ulpiano Suarez; el ministro de Gobierno, Natalio Mema; el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar; y el presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza, Andrés Lombardi.

Asimismo, la permanencia de las PASO también abre la posibilidad de una competencia dentro de la alianza con La Libertad Avanza, teniendo en cuenta las aspiraciones del diputado nacional Luis Petri de volver a disputar la Gobernación bajo el espacio libertario.

Minería, inversiones y acuerdo con la Unión Europea

Más allá de la definición electoral, el encuentro entre Cornejo y el embajador europeo estuvo enfocado en las oportunidades que podría generar la implementación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el MERCOSUR, además de abordar temas vinculados al empleo, las inversiones y el desarrollo minero.

Durante la reunión, Hoeg destacó la política minera que impulsa Mendoza y valoró el marco regulatorio provincial.

«Quiero felicitarlo por las medidas que ha tomado Mendoza en materia minera. La provincia tiene normas más restrictivas y eso es muy importante. Nosotros, los europeos, siempre estamos a favor de la sostenibilidad», expresó el diplomático.

Por su parte, Cornejo también se refirió al contexto económico nacional y sostuvo que el país atraviesa un período de transición.

«Lo que sufrimos hoy es parte del cambio de un modelo a otro. Hay que verlo como un proceso que va a ser virtuoso. Soy optimista. Argentina tiene muchas virtudes que debemos potenciar, brindando seguridad jurídica. El sector productivo necesita previsibilidad para invertir y crecer», señaló el gobernador.

Con esta definición, Mendoza ratifica la continuidad de las PASO como herramienta para la selección de candidatos y marca una posición política propia frente al debate electoral que impulsa el Gobierno nacional.