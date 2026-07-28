Convocan a ser parte del gran festejo por el Día del Niño en Malargüe

Con el objetivo de llevar alegría, entretenimiento y momentos inolvidables a las infancias de todo el departamento, la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Malargüe lanzó una convocatoria abierta destinada a artistas, hacedores culturales y personas que deseen compartir su talento durante los festejos por el Día del Niño.

La celebración se realizará de manera simultánea en 12 sedes distribuidas en distintos puntos de Malargüe, permitiendo que niños y niñas de cada rincón puedan disfrutar de una jornada llena de juegos, arte y diversión.

La invitación está dirigida a quienes desarrollen actividades como teatro, música, magia, títeres, narración de cuentos, maquillaje artístico, animación, clown, pintura recreativa o cualquier otra disciplina artística o lúdica que contribuya a hacer de esta fecha una experiencia especial para las familias.

La participación será de carácter voluntario y representa una oportunidad para que la comunidad artística local aporte su creatividad y compromiso en una celebración pensada para compartir sonrisas y fortalecer los lazos comunitarios.

Quienes deseen formar parte de esta iniciativa pueden solicitar más información o inscribirse comunicándose al 2604 669389 o acercándose personalmente a la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Malargüe.

Porque cada talento puede hacer la diferencia, vos también podés ser parte de esta gran celebración.