Continúan las actividades en invierno con una variada agenda cultural y recreativa para toda la familia

La Dirección de Cultura invita a disfrutar de la segunda semana de vacaciones de invierno con propuestas gratuitas que incluyen yoga, cine en los barrios y espectáculos infantiles. Las actividades se desarrollarán del 13 al 19 de julio en distintos espacios de la ciudad.

La Directora de Cultura, Érica De la Bianca, informó que durante la segunda semana de las vacaciones de invierno continúa el cronograma de actividades organizado por el Municipio, con propuestas pensadas para vecinos y visitantes de todas las edades.

Entre las opciones destacadas se encuentra el Ciclo de Yoga para adultos, que se desarrollará en la Sala Cultural del Polideportivo Malal-Hue, siempre a las 16:00 horas. La participación es libre y gratuita y se solicita a los asistentes llevar su mate.

El cronograma será el siguiente:

Lunes 13: Jaqui Vergara.

Martes 14: Rita Martínez.

Jueves 16: Adriana Ojeda.

Viernes 17: Jaqui Vergara.

Sábado 18: María Rosa Bernales.

Además, el miércoles 15, desde las 16:00 horas, se llevará a cabo una nueva edición del Ciclo de Cine en los Barrios, en el SUM Nueva Esperanza, con entrada libre y gratuita.

Por su parte, el espectáculo “Misión Saludable, una aventura mágica en la cocina” se presentará el sábado 18, a las 17:00 horas, en la Sala Canelo del Centro de Convenciones, también con entrada libre y gratuita.

Los más pequeños también tendrán su espacio con los espectáculos infantiles “Tardes de Cuentos”. En esta oportunidad se presentará la obra “El Monstruo de Colores”, en la Sala Caldén del Centro de Convenciones, el domingo 19, a las 17:00 horas, con entrada libre y gratuita.

Desde la Dirección de Cultura invitan a toda la comunidad a participar de estas actividades, que buscan ofrecer espacios de recreación, aprendizaje y encuentro durante el receso invernal, promoviendo el acceso gratuito a propuestas culturales y saludables para toda la familia.