Continúa el cronograma anual de operativos de evaluación educativa

Con el objetivo de compartir conocimientos que contribuyan al progreso y a la excelencia en la educación, la Dirección General de Escuelas, durante la segunda mitad del año, desarrollará nuevas evaluaciones de fluidez y comprensión lectora, matemática y pruebas nacionales e internacionales.

El Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, a través de la Dirección de Evaluación de la Calidad Educativa, lleva adelante un intenso cronograma de operativos de evaluación para conocer la calidad educativa de los estudiantes de todos los niveles y modalidades de la provincia. En el ciclo lectivo 2026 se desarrollan pruebas muestrales y censales en las escuelas, que sirven para contar con información nominalizada del rendimiento de los estudiantes mendocinos y, de esta forma, trazar políticas y acciones que tienen como objetivo mejorar las trayectorias educativas.

Operativos realizados

La Primera Medición Provincial de Fluidez y Comprensión Lectora (FlyC) se implementó en marzo pasado e involucró la muestra de 3° Y 6° grado de primaria y 1° año de secundaria, con un total de 5.775 estudiantes de 63 escuelas. En el mismo período, el Censo se realizó en 1.267 escuelas, con un total de 315.566 estudiantes, de 2° a 7° grado primaria y de 1° a 6° secundaria. El objetivo fue establecer la línea de base nominal de cada estudiante en destreza lectora, velocidad y comprensión. Esto permitió encender las primeras alertas e informar a cada institución con los informes en abril, para retroalimentación, diseño y ajustes de acompañamiento focalizado desde el comienzo del año.

Prácticamente durante todo el mes de abril tuvo lugar el Censo Provincial y Muestra de Matemática y Lengua (Evaluación Diagnóstica de Inicio), y los informes consolidados fueron emitidos en junio. Participaron 2.336 estudiantes de 26 escuelas, con una muestra de 1º año de secundaria. El Censo involucró 390 escuelas, del que participaron 31.582 estudiantes de 1° año de secundaria. El objetivo fue evaluar los saberes de ingreso en ambas áreas clave. Al detectar dificultades críticas en el eje matemático, permitió aplicar de inmediato la reestructuración de las primeras ocho semanas de clases para nivelación obligatoria, la articulación pedagógica entre escuelas técnicas y orientadas, y la carga de alertas automáticas en el GEI. 3.

El Operativo Internacional EGRA (Early Grade Reading Assessment) fue realizado del 15 al 23 de abril, y tuvo una muestra focalizada de 820 estudiantes de 1º, 2º y 3º grado de primaria, pertenecientes a 14 escuelas seleccionadas de Godoy Cruz y Capital. El objetivo fue desarrollar una evaluación diagnóstica oral y de carácter individual estandarizada internacionalmente que mide componentes específicos de decodificación y fluidez inicial para calibrar las políticas de alfabetización locales bajo estándares internacionales.

Las pruebas para el segundo semestre

A realizarse durante el segundo semestre, involucra la segunda Medición Provincial de Fluidez y Comprensión Lectora (FlyC), en los meses de septiembre y octubre. Participarán de la muestra los 3° Y 6° grados de primaria, más el 1° año de secundaria, con un total aproximado de 8.356 estudiantes de 64 escuelas. El Censo se desarrollará en 1.267 escuelas, con un total de 345.500 estudiantes aproximadamente, porque se agrega 1° grado de primaria. Esto hará un total de estudiantes de 1° a 7° grado primaria, y de 1° a 6° secundaria. El objetivo es evaluar el progreso neto individual de los alumnos en fluidez y comprensión profunda tras las estrategias aplicadas en el año. También tendrá la entrega de reportes nominales definitivos a cada escuela para el planeamiento institucional basado en evidencia.

Destinado al 3° grado de Educación Primaria, el Operativo Nacional Aprender se ejecutará los días 17 y 18 de noviembre. Con un formato censal inédito para este grado, abarcará a 28.860 estudiantes, integrando 1.400 divisiones de 727 escuelas de toda la provincia de Mendoza. El objetivo pretendido es la evaluación federal estandarizada para medir de manera macro los logros de aprendizaje en Lengua y Matemática al concluir el primer ciclo de la primaria. Será un hito estadístico nacional para evaluar el impacto de la alfabetización temprana.

Y también en noviembre, tendrá lugar el Censo Provincial de Matemática, el cual contará con un procesamiento técnico para la entrega de reportes cualitativos que servirán de insumos para las jornadas institucionales de febrero. Tendrá un formato censal sobre un aproximado de 355.000 estudiantes de la provincia, con 1.928 escuelas, complementado por una muestra representativa por ámbito, gestión y región de 10.992 alumnos de 64 escuelas. El objetivo al que se apunta es el monitoreo micro y macroestructural de habilidades lógicomatemáticas sin carácter punitivo, que permite a los equipos directivos y docentes de matemática diseñar proyectos de mejora institucional ajustados de forma exacta a la matrícula real de su propia escuela.