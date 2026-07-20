Comienzan las capacitaciones del programa provincial Deporte Escolar 2026

La instancia, destinada a profesores de educación física, está relacionada con la especificidad del reglamento y con la temática específica de cada deporte.

El martes 21 de julio, en el marco del Programa Provincial Deporte Escolar, darán comienzo las capacitaciones para profesores de educación física de la región Centro. Esta formación está relacionada con la especificidad del reglamento y con la temática específica de cada deporte.

La instancia está destinada a profesores de educación física de los niveles Secundario orientado, Educación Técnica y Trabajo, Educación Privada y Gestión Social y Educación Permanente de Jóvenes y Adultos. Es de carácter gratuita.

Cabe destacar que los profesores que trabajen en la escuela el día de la capacitación cumplirán sus horas en la misma. Corresponde a la escuela y al docente programar la continuidad de las actividades diarias, ya que no se interrumpe el normal desenvolvimiento del servicio educativo. La capacitación se podrá realizar una sola vez.

Cronograma de actividades

• Región Centro (Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo): martes 21 de julio, de 8 a 18, en el Instituto Universitario de Actividad Física y Deportes Sede Godoy Cruz (IUCOLL), ubicado en Ing. Huergo y Güemes, de Godoy Cruz.

• Región Norte (Las Heras, Lavalle, Capital y Guaymallén): miércoles 22 de julio, de 8 a 18 en el Estadio Dr. Vicente Polimeni, sito en Roca 401 del departamento de Las Heras.

• Región Este (San Martín, La Paz, Santa Rosa, Rivadavia y Junín): lunes 27 de julio, de 8 a 18 en el Polideportivo La Colonia, ubicado en La Colonia 84-248, M5570 Junín.

• Región Sur (San Rafael, General Alvear y Malargüe): jueves 30 de julio, de 8 a 18, en la Escuela 4-095 Islas Malvinas, situada en Jujuy 1435 del Bº Unimev (San Rafael).

• Región Centro Sur (San Carlos, Tupungato y Tunuyán): viernes 31 de julio, de 8 a 18, en el Polideportivo Municipal, sito en Ruta 92 y 25 de noviembre, Tunuyán.

Los docentes se deberán inscribir a través del siguiente formulario de inscripción, disponible hasta el domingo 19 de julio de 2026: https://forms.gle/cS9pKWLc6Z4qW1Px9.