Comienza un nuevo ciclo del taller de teatro para adultos en el ECA Sur

El Espacio de Arte Contemporáneo Sur Enrique Sobisch, ubicado en el kilómetro 0 de San Rafael, recibirá el próximo miércoles un nuevo ciclo del taller de teatro para adultos. La propuesta, dictada por la profesora Patricia Zille, se desarrollará todos los miércoles de 18.30 a 19.45 durante tres meses.

Esta iniciativa forma parte de los talleres de teatro de Rusticana, que mantienen una continuidad y un ritmo sin pausa desde 2010. A lo largo de su gran trayectoria, el espacio ha impulsado diversas producciones teatrales y cortometrajes, destacándose títulos como Sala de profesores, Mujeres Suplicio, Cinco años después, Secretos de Biblioteca, ¿Y a dónde van a parar las medias guachas?, Él y sus siete ellas y la reciente Reunión de padres, esta última presentada por elencos surgidos de los propios talleres dictados en el ECA Sur.

El taller se presenta como una oportunidad para quienes deseen experimentar y conectarse con la actuación y la expresión artística. Durante el cursado, se trabajarán distintas técnicas de expresión actoral, entrenamiento lúdico, proyección de la voz y el cuerpo, así como el desarrollo del ser creativo y la puesta en escena.

Las personas interesadas en obtener más información o realizar inscripciones pueden comunicarse al teléfono 2604 53231.