Comenzó la inscripción para el Congreso de Matemática 5.0: transformar la enseñanza con sentido humano

Importantes referentes internacionales y nacionales formarán parte de esta formación que se desarrolla en el marco del Plan provincial estratégico de alfabetización y desarrollo de las matemáticas.

La Dirección General de Escuelas (DGE) informa que está abierta la inscripción para participar en el Congreso de Matemática 5.0: transforma la enseñanza con sentido humano que se desarrollará jueves 27 y viernes 28 de agosto en el Centro de Congresos y Exposiciones de la ciudad de Mendoza.

El encuentro invita a docentes de todos los niveles, investigadores, estudiantes y profesionales a compartir experiencias, metodologías y estrategias didácticas centradas en la resolución de problemas, el pensamiento crítico y la creatividad.

El recorrido formativo incluirá ponencias y talleres específicos por nivel educativo, basados en principios pedagógicos que priorizan la centralidad de la persona, la interdisciplinariedad, el aprendizaje significativo y el uso responsable de la tecnología.

Este importante espacio de formación contará con la presencia de importantes referentes nacionales e internacionales, como el matemático español y profesor de lenguajes y sistemas Eduardo Sáenz de Cabezón; la doctora en ciencias matemáticas de la Universidad de Buenos María Laura Pezzatti; la docente finlandesa en saberes digitales Marta López Makinen y el destacado referente en educación y tecnología Pablo Aristizábal. También participarán expositores locales y regionales.

Las instituciones escolares podrán inscribir a los docentes hasta el 5 de agosto. Luego, la inscripción abierta se realizará del 6 al 13 de agosto.

Las personas interesadas en participar pueden ingresar e inscribirse en el siguiente enlace: https://congreso-matematica.vercel.app

Por medio del portal educativo www.mendoza.edu.ar se podrá acceder a más información para conocer horarios, expositores, temáticas y el cronograma completo del congreso.

Cabe destacar que esta iniciativa se realiza en el marco del Plan estratégico de alfabetización y desarrollo de habilidades en matemáticas de Mendoza.