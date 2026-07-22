Comenzó el Concurso de Traslado, Acrecentamiento, Concentración e Ingreso Docente de Nivel Secundario 2026

El Gobierno Escolar acompaña la realización de este importante movimiento dentro del sistema educativo, que fortalece la calidad educativa y condiciones laborales de los profesionales de la educación.

La Dirección General de Escuelas (DGE) informa que este martes 21 de julio comenzó el Concurso de Traslado Ordinario 2026 de Nivel Secundario, comunicado de manera formal por medio de la Resolución 3406, donde quedaron establecidas las correspondientes indicaciones para alcanzar el traslado ordinario, acrecentamiento y concentración e ingreso.

Pueden participar docentes titulares de establecimientos educativos dependientes de la Dirección de Educación Secundaria, Dirección de Educación Técnica y Trabajo y Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, (CENS y 1° año Ciclo Básico Secundario de CEBJA).

Este movimiento comenzó hace un mes y congrega alrededor de 2.500 docentes inscriptos (1.400 en Orientada, 800 de Jóvenes y Adultos y 300 de Educación Técnica y Trabajo), pero, como intervienen por paquetes de horas, el número se eleva a cerca de 3.500 participantes y se realizan por áreas. “Este es el primer concurso que marca el estatuto docente, para después poder seguir con los otros de acrecentamiento y el ingreso”, informaron desde la DGE.

La secretaria Técnica de la Junta Calificadora de Mérito de Educación Secundaria, Nerina Chiaramonte, dijo que todos los docentes que participan pueden mover el paquete de hora que ellos quieran trasladar y lo deben especificar. “Trabajamos en conjunto con la Junta Calificadora sobre la tabulación para los órdenes de mérito”.

Cabe destacar que las Juntas Calificadoras de Méritos de Educación Secundaria, Técnica y Trabajo y Jóvenes y Adultos quedan facultadas, en el marco de la normativa, para ampliar la extensión del concurso más allá del 30 de julio si el tiempo consignado en la tabla que puede observarse en https://concursos2026.blogspot.com/2026/07/concurso-de-traslado-2026.html?m=1 resultara insuficiente con el fin de mejorar el proceso, calidad y transparencia del concurso.