Coihueco Norte celebra la Fiesta Puestero del Valle Mendocino con una gran noche de música y tradición

La localidad de Coihueco Norte, en Malargüe, será escenario de una nueva edición de la Fiesta Puestero del Valle Mendocino. El encuentro se realizará el próximo 25 de julio, desde las 21:00, y reunirá a destacados artistas regionales en una velada que combinará música en vivo, peña bailable y la proclamación de la Reina.

La comunidad de Coihueco Norte se prepara para vivir una de sus celebraciones más esperadas con la realización de la Fiesta Puestero del Valle Mendocino, un evento que busca poner en valor las tradiciones, la identidad rural y la cultura del sur mendocino.

La cita será el 25 de julio a las 21:00 horas, con una propuesta pensada para toda la familia que incluirá peña bailable, música en vivo y la tradicional proclamación de la Reina, en una noche donde el folclore y el espíritu puestero serán los grandes protagonistas.

Sobre el escenario se presentarán reconocidos artistas que aportarán su repertorio y talento para animar la celebración: Herencia Puestera, Dúo Bardas Blancas, Los Hermanos Garay, Dúo Ibarra Valenzuela, K-Chengue Pa y Rodri y la Nueva.

La organización está a cargo de la Dirección de Cultura y la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Malargüe, que invitan a vecinos y visitantes a participar de esta fiesta popular que año tras año fortalece el sentido de pertenencia y mantiene vivas las costumbres puesteras de la región.