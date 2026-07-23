El Inter Miami de Lionel Messi anunció una incorporación «top» para ser compañero del capitán de la Selección argentina y reforzar la parte media del equipo para la siguiente temporada.

El club que milita en la Major League Soccer (MLS) de Canadá y Estados Unidos presentó, con varios posteos en sus redes, al mediocampista brasileño, Casemiro, quien señaló sus deseos de jugar: «tengo mucha ilusión de que empiece ya, quiero trabajar y debutar en el estadio», además de agradecer el cariño brindado por los fans de «Las Garzas».

El ex Real Madrid, donde supo ser uno de los rivales cotidianos en la carrera de Lionel Messi en Barcelona, hoy combinará pases y paredes con el astro argentino. El mediocampista llega como agente libre y permanecerá bajo contrato hasta finalizar la temporada 2027; a su vez, contará con la opción de extender su vínculo con el club por 2 años más.

En las primeras palabras como jugador del Inter explicó los motivos de su llegada al equipo de color rosa: «Lo que más me motiva, y creo que esto es cierto para todos los jugadores, es ganar y seguir creciendo; el proyecto que me presentó el club, junto con el esfuerzo que todos hicieron para traerme aquí, significa mucho»

“Estoy increíblemente agradecido y con muchas ganas de empezar para poder justificar esa confianza, no solo durante los 90 minutos del partido, sino también cada día en los entrenamientos. Solo puedo decir gracias, y daré todo de mí para devolver el cariño y la confianza que el club me ha demostrado”, añadió Casemiro.

El copropietario del Inter Miami, David Beckham, declaró: “Me enorgullece dar la bienvenida a Casemiro y a su familia al club; es una persona y un jugador a los que admiro desde hace mucho tiempo, un ganador que ha logrado muchísimo en el fútbol y, tras una trayectoria increíble con el Real Madrid y el Manchester United, me alegra enormemente que haya decidido que Miami sea su próximo hogar”.

El brasileño militó las últimas tres temporadas en el Manchester United de la Premier League inglesa, sumando nuevos títulos a su extenso palmarés.

Durante su tiempo en el Real Madrid, ganó cinco títulos de la Liga de Campeones de la UEFA, tres Supercopas de Europa, tres Mundiales de Clubes de la FIFA, tres títulos de La Liga, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

Agencia NA