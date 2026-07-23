Capacitación sobre cannabis: Mendoza fortalece la inspección laboral y consolida su sistema de control técnico

La Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Mendoza, en conjunto con la Dirección de Cannabis, Renatre Mendoza y UATRE Mendoza, llevó adelante una capacitación destinada a inspectores laborales. El objetivo es fortalecer las herramientas técnicas y normativas vinculadas a la actividad del cannabis. La formación estuvo a cargo de la directora provincial de Cannabis, Virginia Coraglia.

La instancia estuvo dirigida a inspectores de la Subsecretaría de Trabajo y a equipos de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) y abordó el marco normativo, junto con los aspectos productivos agrarios e industriales del cannabis. En este sentido, se profundizó en la Ley Provincial 9617, su Decreto Reglamentario 1928/2025, y las leyes nacionales 27350 y 27669, que regulan la cadena de valor del cannabis medicinal y el cáñamo industrial.

Uno de los ejes centrales de la capacitación fue la incorporación de criterios técnicos vinculados a la trazabilidad, el control sanitario y la fiscalización, en línea con lo establecido por la normativa provincial, que prevé inspecciones, auditorías técnicas y acciones de control coordinadas entre distintos organismos.

En este marco, se destacó especialmente un avance clave para la provincia: la reciente resolución del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial que autoriza al laboratorio del Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen) a realizar análisis cromatográficos de cannabis medicinal y cáñamo industrial.

Esta medida se inscribe en lo dispuesto por la Ley Provincial 9617, que establece que los productos derivados de la actividad deben ser procesados y analizados por laboratorios autorizados, para garantizar así estándares de calidad, seguridad y trazabilidad. A su vez, el Decreto 1928/2025 faculta a la Autoridad de Aplicación a implementar mecanismos de control técnico y sanitario, incluyendo inspecciones y auditorías en coordinación con organismos especializados como el Iscamen.

La incorporación de capacidades analíticas en el ámbito provincial —particularmente mediante la implementación de tecnología de cromatografía líquida de alta performance (HPLC, High Performance Liquid Chromatography)— representa un paso estratégico para asegurar la calidad, composición y control sanitario del material vegetal y sus derivados. Estos análisis serán utilizados en procedimientos de fiscalización, investigación científica y evaluaciones técnicas dentro del sistema regulado.

Asimismo, se remarcó que el Registro Provincial de Cannabis y Cáñamo Industrial (RPCCI), en articulación con el Iscamen, será el encargado de definir protocolos técnicos, metodologías analíticas y estándares operativos, y consolidar así un esquema integral de control y verificación de la actividad.

En paralelo, la iniciativa busca posicionar a Mendoza como provincia pionera en el desarrollo de marcos normativos, procedimientos y buenas prácticas en el sector. En este sentido, se impulsa la creación de la primera mesa Pronapre Cannabis del país (Programa Nacional de Prevención de Enfermedades y Accidentes de Trabajo), con el objetivo de generar lineamientos replicables a nivel nacional.

La directora de Relaciones Individuales, Natalia Andino, destacó el compromiso del Gobierno provincial en promover buenas prácticas laborales y productivas: “Se trabaja en una política integral de prevención que no solo abarca el cannabis, sino también sectores estratégicos como minería, hidrocarburos y otras actividades industriales”, afirmó.

De este modo, Mendoza continúa consolidando un modelo que articula formación, regulación y control técnico, sentando las bases para el desarrollo ordenado, seguro y sostenible de una industria en crecimiento.