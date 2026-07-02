San Rafael, Mendoza jueves 02 de julio de 2026
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Campeonato Sanrafaelino de Tiro 2026

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 2 julio, 2026

Las terceras fechas del Campeonato Sanrafaelino de Tiro 2026 «José Vicente Añón» se disputaron el pasado fin de semana, con competencias en las categorías PISTOLA STANDARD Y PISTOLA DEPORTIVA, ambas en calibre .22 a 25 metros, además la prueba de RIFLE CAÑO DE QUEBRAR a 10 metros.

 

A continuación, compartimos los resultados:

 

25M PISTOLA DEPORTIVA (3° fecha)

1° Martin Tapia                       339 Puntos

2° Rodrigo Guevara                325      “

3° Adrian Lipparelli                 297      “

4° Maximiliano Miranda          287      “

5° Raul Mancini                      283      “

6° Luciano Crescitelli 283      “

 

25M PISTOLA STANDARD (3° fecha)

1° Rodrigo Guevara                233 Puntos

2° Martin Tapia                       231      “

3° Adrian Lipparelli                 230      “

4° Luciano Crescitelli              203      “

5° Raul Mancini                      193      “

6° Maximiliano Miranda          145      “

 

 

10M RIFLE CAÑO DE QUEBRAR (3° fecha)

1° Rocio Morales                    285 Puntos

2° Baltasar Martines               279      “

3° Martin Tapia                        275      “

4° Milagros Tapia                    275      “

5° Lucas Olivares                    270      “

6° Jorge Tramontina               258      “

7° Maximiliano Miranda          257      “

8° Mario Haddad                     256      “

9° Aldo Perez                          241      “

10° Dante Moyano                  209      “

 

Según el cronograma oficial, Las próximas competencias del sanrafaelino serán el 4 de julio con la 3ra fecha de CARABINA NEUMÁTICA y el 5 de julio con la 3ra fecha de PISTOLA NEUMÁTICA.

El Próximo Martes 7 de Julio EL TIRO FEDERAL ARGENTINO DE SAN RAFAEL convoca a “ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA” a las 20:00 horas en primera convocatoria y a las 21:00 horas en segunda convocatoria, en su sede social sita en Lisandro de la Torre 1555 del Departamento de San Rafael, con el fin de tratar la elección de los miembros Suplentes de la Comisión Directiva y Titulares y Suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas.

A su vez les recordamos los horarios del club para poder realizar actividades los Días Sábados de 15:00hs a 19:00hs y los días Domingos de 10:00hs a 13:00hs.

 

 

Luciano Crescitelli

                                                                                                                                                                                            Secretario

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