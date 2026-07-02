Las terceras fechas del Campeonato Sanrafaelino de Tiro 2026 «José Vicente Añón» se disputaron el pasado fin de semana, con competencias en las categorías PISTOLA STANDARD Y PISTOLA DEPORTIVA, ambas en calibre .22 a 25 metros, además la prueba de RIFLE CAÑO DE QUEBRAR a 10 metros.

A continuación, compartimos los resultados:

25M PISTOLA DEPORTIVA (3° fecha)

1° Martin Tapia 339 Puntos

2° Rodrigo Guevara 325 “

3° Adrian Lipparelli 297 “

4° Maximiliano Miranda 287 “

5° Raul Mancini 283 “

6° Luciano Crescitelli 283 “

25M PISTOLA STANDARD (3° fecha)

1° Rodrigo Guevara 233 Puntos

2° Martin Tapia 231 “

3° Adrian Lipparelli 230 “

4° Luciano Crescitelli 203 “

5° Raul Mancini 193 “

6° Maximiliano Miranda 145 “

10M RIFLE CAÑO DE QUEBRAR (3° fecha)

1° Rocio Morales 285 Puntos

2° Baltasar Martines 279 “

3° Martin Tapia 275 “

4° Milagros Tapia 275 “

5° Lucas Olivares 270 “

6° Jorge Tramontina 258 “

7° Maximiliano Miranda 257 “

8° Mario Haddad 256 “

9° Aldo Perez 241 “

10° Dante Moyano 209 “

Según el cronograma oficial, Las próximas competencias del sanrafaelino serán el 4 de julio con la 3ra fecha de CARABINA NEUMÁTICA y el 5 de julio con la 3ra fecha de PISTOLA NEUMÁTICA.

El Próximo Martes 7 de Julio EL TIRO FEDERAL ARGENTINO DE SAN RAFAEL convoca a “ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA” a las 20:00 horas en primera convocatoria y a las 21:00 horas en segunda convocatoria, en su sede social sita en Lisandro de la Torre 1555 del Departamento de San Rafael, con el fin de tratar la elección de los miembros Suplentes de la Comisión Directiva y Titulares y Suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas.

A su vez les recordamos los horarios del club para poder realizar actividades los Días Sábados de 15:00hs a 19:00hs y los días Domingos de 10:00hs a 13:00hs.

Luciano Crescitelli

Secretario