Cambian los aportes sindicales: qué conceptos ya no se tomarán para el cálculo

El Gobierno nacional reglamentó un nuevo aspecto de la reforma laboral y modificó la forma en que deberán calcularse los aportes sindicales previstos en los convenios colectivos . A partir de ahora, las horas extra, el aguinaldo, los bonos y otros pagos no habituales dejarán de integrar la base sobre la que se determinan esas contribuciones.

La medida fue establecida mediante el Decreto 612/2026 , publicado este lunes en el Boletín Oficial, y forma parte de la implementación de la Ley de Modernización Laboral . Según informó la agencia Noticias Argentinas , la reglamentación también incorpora nuevas exigencias para la administración de determinados fondos sindicales.

Hasta ahora, la normativa no definía con precisión qué conceptos debían incluirse en la base de cálculo de los aportes sindicales, lo que daba lugar a distintas interpretaciones en las negociaciones colectivas.

Con el nuevo decreto, el Ejecutivo fijó un criterio uniforme. La base estará integrada únicamente por el salario básico convencional correspondiente a la categoría del trabajador y por las sumas remunerativas normales, habituales y de pago mensual previstas en los convenios colectivos.

Horas extras.

Premios y bonos.

Participación en las ganancias.

Sueldo Anual Complementario (aguinaldo).

Plus vacacional.

Sumas no remunerativas.

Cualquier otro pago que no sea normal, habitual y mensual.

De acuerdo con el Gobierno, el objetivo es evitar interpretaciones que amplíen la base de cálculo y, en consecuencia, incrementen los costos laborales para empleadores y trabajadores.

Más controles para los sindicatos

La reglamentación también introduce cambios en la administración de determinados recursos que reciben las organizaciones sindicales.

El decreto dispone que las contribuciones que los empleadores realicen en favor de los sindicatos con fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales deberán administrarse de manera separada del resto del patrimonio gremial.

Para ello, los sindicatos estarán obligados a llevar una contabilidad diferenciada de esos fondos, con documentación específica que permita una mayor trazabilidad y control sobre su utilización.

La medida ya está vigente

En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo señala que las modificaciones buscan brindar mayor certeza jurídica sobre la aplicación de las normas vigentes y facilitar el control previo a la homologación de los convenios colectivos.

La nueva reglamentación entró en vigencia este 20 de julio, con su publicación en el Boletín Oficial, y representa un nuevo paso en la implementación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

Fuente;https://www.losandes.com.ar/economia/cambian-los-aportes-sindicales-que-conceptos-ya-no-se-tomaran-el-calculo-n5999201