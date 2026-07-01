El anuncio fue realizado por el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, en la víspera de la 68ª Cumbre del Mercosur.

Según el Gobierno brasileño, el nuevo compromiso forma parte de las negociaciones para renovar el Focem, creado en 2004 para financiar proyectos destinados a reducir las desigualdades entre los socios del Mercosur mediante inversiones en infraestructura, integración productiva, desarrollo social y fortalecimiento institucional.

En la actualidad, el fondo recibe aportes de los países miembros por un total de hasta 100 millones de dólares anuales, de los cuales Brasil contribuye con alrededor del 70 % y la Argentina con cerca del 27 %, mientras que Paraguay y Uruguay realizan aportes menores.

Los recursos se destinan principalmente a proyectos en las economías de menor tamaño del bloque, especialmente Paraguay y Uruguay.

La iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno de Lula para revitalizar el proceso de integración regional y fortalecer al Mercosur como plataforma para impulsar el desarrollo económico, la cohesión entre sus miembros y la inserción internacional del bloque.

La decisión coincide con la celebración de la 68.ª Cumbre del Mercosur, en la que Paraguay transferirá a Brasil la presidencia pro tempore del bloque para el segundo semestre de 2026.

Durante ese período, Brasil manifestó su intención de acelerar las negociaciones comerciales del Mercosur con otros socios y profundizar la integración económica y física entre los países miembros.

El Urupabol

Los cancilleres de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, de Bolivia, Fernando Hugo Aramayo Carrasco, y de Uruguay, Mario Israel Lubetkin Tulbovitz, suscribieron en Asunción un comunicado conjunto en el marco del proceso de reactivación del mecanismo de integración trilateral denominado Urupabol.

De acuerdo con el informe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, la suscripción del documento reafirma el compromiso de los tres países con el fortalecimiento de Urupabol como espacio de coordinación, cooperación e integración, orientado a impulsar el diálogo político regional y promover una agenda común en áreas de interés compartido.

Asimismo, a partir de este compromiso, se establecen disposiciones para la coordinación y administración del mecanismo, incluyendo la asunción de la Secretaría Pro Tempore por parte del Estado Plurinacional de Bolivia, con el propósito de dar seguimiento a los entendimientos alcanzados y coordinar las próximas acciones del mecanismo.

El instrumento fue suscrito durante la LXVIII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común del Mercosur, celebrada en la capital paraguaya, en el marco del cierre, todo según cables de Xinhua, que toma la Agencia Noticias Argentinas para la elaboración de este informe.

Agencia NA