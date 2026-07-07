Aumenta el boleto de colectivo en Mendoza: desde el lunes costará $1.680

El nuevo cuadro tarifario entrará en vigencia el 13 de julio con una suba del 20%. Se mantienen las gratuidades, los descuentos para usuarios frecuentes y las tarifas diferenciales para estudiantes y jubilados.

El transporte público de pasajeros en Mendoza tendrá un nuevo aumento desde el próximo lunes 13 de julio, cuando entre en vigencia el cuadro tarifario que elevará el valor del boleto mínimo de $1.400 a $1.680, lo que representa una suba del 20%.

La actualización fue dispuesta por el Gobierno provincial, que confirmó la continuidad de los beneficios para distintos sectores de la población. En ese sentido, docentes, celadores, bomberos voluntarios, personas con discapacidad, mayores de 70 años y beneficiarios de la Ley 7811 seguirán viajando de manera gratuita.

Por su parte, los estudiantes de nivel primario abonarán $672 por pasaje, mientras que los estudiantes secundarios, universitarios y los jubilados pagarán $840.

El esquema de descuentos para usuarios frecuentes también continuará vigente. Quienes realicen entre 21 y 40 viajes al mes pagarán $1.008 por boleto, mientras que aquellos que efectúen entre 41 y 80 viajes abonarán $840, equivalente al 50% de la tarifa general.

Según informó la Provincia, el costo técnico del sistema de transporte alcanza actualmente los $4.495,66 por pasajero, aunque el valor del boleto se mantiene por debajo de esa cifra gracias al aporte del Fondo Compensador del Transporte, que permite cubrir más del 60% del costo real del servicio.

Además, las autoridades señalaron que solo el 35% de los usuarios paga la tarifa plena, ya que el resto accede a gratuidades, tarifas especiales o beneficios por frecuencia de uso.

La implementación del nuevo cuadro tarifario será gradual, a medida que se actualicen las validadoras del sistema SUBE en las distintas unidades. También continuarán vigentes el descuento del 17% para los viajes realizados en horarios de menor demanda y los dos trasbordos gratuitos para los servicios urbanos.