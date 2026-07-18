Así están las estaciones hidronivomeoteorológicas de alta montaña

Este miércoles iniciaron las nevadas en alta montaña, y si bien en principio fueron suaves, el jueves se intensificaron y las precipitaciones níveas aumentaron durante la noche. En la madrugada de este viernes, las precipitaciones se acentuaron y la alerta de nevadas emitida por el servicio meteorológico nacional continúa vigente. De acuerdo con ese organismo, durante toda la jornada de este viernes persistirán con acumulaciones níveas estimadas entre 100 y 200 centímetros, aunque en algunos sectores estos valores podrían ser aún mayores.

El fenómeno estará acompañado por viento blanco, ráfagas intensas y una marcada reducción de la visibilidad, lo que incrementa el riesgo para quienes deban transitar por la alta montaña.

A partir de la modernización de los equipos del sistema de comunicaciones que implementó el Departamento General de Irrigación, es que ahora se puede contar con imágenes en tiempo real de ellas. Y las últimas recibidas muestran poca visibilidad y acumulación de nieve en torres, sensores y cámaras algo que con el anterior sistema de comunicación no podía apreciarse.

Las estaciones transmiten diariamente datos correspondientes a temperaturas de aire y suelo, velocidad y dirección del viento, presión atmosférica, humedad relativa, radiación incidente y reflejada, altura de nieve y especialmente la cantidad de agua que posee la nieve (EAN).

Así están las estaciones

Laguna del Diamante

Valle Hermoso

Las Salinillas

Malargüe