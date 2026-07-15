Argentina registra la menor inflación de los últimos 10 meses y rompe el piso del 2% mensual

La suba de precios fue de 1,9% en junio y alcanzó el 33,5% interanual. Milei busca complementar la desaceleración con la prohibición al Banco Central para emitir moneda y socorrer al Tesoro

Pese a la mejora del indicador, ya está descartada la promesa del presidente de llegar a agosto con un índice de inflación que empiece con el número cero. Tampoco será posible cumplir con la inflación anual proyectada en el Presupuesto 2026, de 10,1%. Ya en la primera mitad del año los precios acumularon una suba de 16,8%. En la comparación interanual, la inflación fue de 33,5%.

La división con mayor aumento en el último mes fue recreación y cultura (4,2%), como consecuencia del aumento de los paquetes turísticos, seguida por vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,3%), lo que refleja el impacto del aumento de las tarifas en los bolsillos argentinos. En el otro extremo, las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron comunicaciones (0,9%) y prendas de vestir y calzado (0,4%), afectadas, entre otros factores, por el aumento de las importaciones y la baja demanda. Alimentos y bebidas no alcohólicas, el rubro más sensible para los hogares de menores ingresos, también se ubicó por debajo del promedio general (1,3%).

El Gobierno ultra destacó, en particular, que la inflación núcleo —la que excluye productos estacionales y regulados y permitiría ver la tendencia con menores distorsiones— haya sido inferior al promedio, de 1,6%.

El dato que informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) es levemente mejor que el anticipado por el mercado. De acuerdo con el promedio de las estimaciones privadas que elabora el Banco Central, se preveía una inflación del 2% para junio. Las proyecciones también anticipan que el proceso de desaceleración continuará, aunque a un ritmo lento.

El dato le resulta útil al Gobierno para reforzar su pronóstico de que Argentina está ingresando en “los mejores meses de su historia”, una consigna con la que busca hilvanar distintos indicadores económicos y que será uno de los principales lineamientos de cara a la campaña por la reelección de Milei el año próximo, en la que el oficialismo confía en imponer la economía por sobre la política.

La desaceleración de la inflación es presentada por Milei como uno de los mayores logros de su plan de ajuste fiscal y monetario, tras asumir en 2023 con una inflación interanual del 211%. Los registros mensuales comenzaron a bajar durante su mandato hasta llegar a su nivel mínimo en mayo de 2025, cuando marcaron 1,5%, punto desde el cual retomaron una escalada lenta pero sostenida. En marzo pasado, el índice de precios al consumidor alcanzó el 3,4% mensual —uno de los registros más altos de la gestión libertaria— e inició desde ese pico una nueva senda descendente.

Reforma del Banco Central

Antes de la difusión del dato de inflación, el Gobierno se encargó de hacer una introducción teórica. Adrián Ravier, el vocero presidencial —que, al igual que el propio Milei, es economista y seguidor de las ideas de la escuela austriaca— utilizó su conferencia de prensa de este martes para defender la tesis de que “la inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario”, lo que explicaría la necesidad de eliminar la emisión destinada a financiar el déficit fiscal. La razón de ser de la motosierra sobre el gasto.

El presidente vincula el problema crónico de la inflación en Argentina con la creación del Banco Central en 1935, organismo que durante su campaña prometió “dinamitar”, pero que ahora pretende reformar. El Gobierno aspira a modificar la carta orgánica de la entidad como una manera de garantizar su “independencia” del poder político y de que su único objetivo sea “preservar el valor de la moneda”, algo que ya comenzó a conversar con gobernadores de todo el país para reunir los apoyos necesarios en el Congreso. Esto permitiría, según sus palabras, “nunca más tener inflación”.

De acuerdo con lo anticipado este martes por el vocero, el proyecto contempla prohibir el financiamiento del Banco Central al Tesoro Nacional y fortalecer su esquema de gobernanza para otorgar mayor estabilidad a sus autoridades. Además, restringe la distribución de utilidades del Banco Central y endurece el régimen de responsabilidades y sanciones para las futuras autoridades que, de manera directa o indirecta, utilicen al Banco Central para financiar el déficit fiscal del Tesoro mediante emisión monetaria.

“La inflación ha realmente golpeado a la economía argentina y la ha sacado de los lugares protagónicos que tuvo hace ya bastante tiempo. La evolución de la base monetaria y el IPC no deja mentir. La relación es estrecha. Recuperando una moneda sana, recuperaremos el crecimiento, y la Argentina recuperará ese protagonismo”, aseguró Ravier, coautor con Milei del libro La batalla por la macroeconomía: el debate abierto entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek.

En concreto, el mandatario pretende revertir los cambios introducidos en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando la misión del Banco Central de “preservar el valor de la moneda” fue ampliada a “promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. Según Milei, esa finalidad múltiple supone “un insulto al intelecto”.

Fuente:https://elpais.com/argentina/2026-07-14/argentina-registra-la-menor-inflacion-de-los-ultimos-10-meses-y-rompe-el-piso-del-2-mensual.html