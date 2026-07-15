Argentina firmó con Brasil, Chile y Paraguay un acuerdo para avanzar hacia un esquema de cielos abiertos

Los cuatro países suscribieron un memorándum de entendimiento para impulsar la liberalización del transporte aéreo en la región. La iniciativa busca ampliar la conectividad, facilitar el ingreso de nuevas rutas y avanzar hacia un futuro Cielo Único Sudamericano.

Argentina , Brasil, Chile y Paraguay firmaron este martes un memorándum de entendimiento para comenzar el proceso de creación del Cielo Único Sudamericano , una iniciativa que apunta a profundizar la integración regional mediante una mayor apertura del mercado aerocomercial.

El entendimiento, denominado Acuerdo de Liberalización Aérea Sudamericana (ALAS) , marca el inicio de un proceso destinado a avanzar de manera gradual hacia un mercado regional con mayor competencia, conectividad y libertad para la operación de servicios aéreos.

La iniciativa se enmarca en la política de cielos abiertos que impulsa el Gobierno de Javier Milei, orientada a desregular el sector, ampliar la oferta de vuelos y facilitar el ingreso de nuevas compañías aéreas.

Según informó la Secretaría de Transporte, los países firmantes acordaron trabajar de manera conjunta para desarrollar un espacio aéreo regional más integrado , estableciendo las bases para una mayor apertura entre los Estados participantes.

El memorándum contempla el compromiso de promover la libre prestación de servicios aéreos, incrementar la conectividad regional y fortalecer la integración económica, con el objetivo de avanzar progresivamente hacia una plena liberalización del transporte aéreo.

Además, los cuatro países expresaron su intención de concederse de forma recíproca y multilateral amplios derechos para la operación de vuelos comerciales, tomando como referencia las libertades del aire establecidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Entre esos principios se incluye la posibilidad de avanzar, en futuras negociaciones, hacia la Novena Libertad del Aire, que habilita a una aerolínea extranjera a operar vuelos domésticos dentro de otro país, siempre que exista un acuerdo específico entre los Estados involucrados.

Desde el Gobierno nacional señalaron que la iniciativa busca generar más opciones de conectividad para los pasajeros, fomentar la competencia entre las aerolíneas y contribuir al desarrollo económico de la región.

No obstante, la firma del memorándum no implica la implementación inmediata de estas medidas, sino que constituye el comienzo de un proceso de negociación para definir los acuerdos que darán forma al futuro Cielo Único Sudamericano.

Fuente:https://www.ambito.com/politica/argentina-firmo-brasil-chile-y-paraguay-un-acuerdo-avanzar-un-esquema-cielos-abiertos-n6299568