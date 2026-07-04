Argentina enfrenta a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

Selección Argentina vs. Egipto: día, hora y estadio confirmados para los octavos de final del Mundial 2026
Después de la sufrida victoria ante Cabo Verde por los 16vos de final, la Selección Argentina ya enfoca su energía en el duelo que mantendrá ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El día, la hora y el estadio ya están definidos.
La Selección Argentina juega el martes al mediodía:
Por fuera de las dudas que generó la actuación del equipo, hay una certeza pensando en los octavos de final. El día, la hora, el estadio y el rival de disputa del duelo mano a mano por un lugar en los cuartos.
A partir de lo informado por la FIFA en el calendario oficial, la Selección Argentina ya conoce que el partido ante Egipto se disputará el próximo martes 7 de julio a las 13 horas (horario de Argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.
Respecto al rival, el mismo será Egipto, que eliminó a Australia tras derrotarlo por 4-2 en la definición por penales. Durante los 90 minutos y el alargue, igualaron 1-1. En la tanda de penales, el equipo transcontinental se impuso por 4-2: anotó todos los penales ejecutados y el equipo de Oceanía falló dos. Los goles del encuentro lo marcaron Emam Ashour para Egipto a los 13 minutos del primer tiempo e igualó la historia Mohamed Hany en contra de su valla a los 10′ del complemento.
Fuente;https://www.losandes.com.ar/deportes/seleccion-argentina-vs-egipto-dia-hora-y-estadio-confirmados-los-octavos-final-del-mundial-2026-n5997330