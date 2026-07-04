Argentina enfrenta a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

Después de la sufrida victoria ante Cabo Verde por los 16vos de final, la Selección Argentina ya enfoca su energía en el duelo que mantendrá ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El día, la hora y el estadio ya están definidos.

El encuentro ante los Africanos fue durísimo, parejo y sin definición hasta el cierre mismo. La Albiceleste por momentos padeció, pero finalmente logró dar el paso hacia la siguiente instancia de la Copa del Mundo.

La Selección Argentina juega el martes al mediodía: Por fuera de las dudas que generó la actuación del equipo, hay una certeza pensando en los octavos de final. El día, la hora, el estadio y el rival de disputa del duelo mano a mano por un lugar en los cuartos.

A partir de lo informado por la FIFA en el calendario oficial, la Selección Argentina ya conoce que el partido ante Egipto se disputará el próximo martes 7 de julio a las 13 horas (horario de Argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Así, el equipo de Lionel Scaloni tendrá pocos días para recuperarse y viajar hacia Atlanta, a diferencia de lo que venía ocurriendo con las anteriores presentaciones. Por otro lado, los fanáticos Albicelestes tendrán que organizarse para seguir al conjunto nacional en pleno horario laboral.