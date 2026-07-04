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Argentina enfrenta a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 4 julio, 2026

Selección Argentina vs. Egipto: día, hora y estadio confirmados para los octavos de final del Mundial 2026Selección Argentina vs. Egipto: día, hora y estadio confirmados para los octavos de final del Mundial 2026

La Selección Argentina juega el martes al mediodía:

Por fuera de las dudas que generó la actuación del equipo, hay una certeza pensando en los octavos de final. El día, la hora, el estadio y el rival de disputa del duelo mano a mano por un lugar en los cuartos.

A partir de lo informado por la FIFA en el calendario oficial, la Selección Argentina ya conoce que el partido ante Egipto se disputará el próximo martes 7 de julio a las 13 horas (horario de Argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Respecto al rival, el mismo será Egipto, que eliminó a Australia tras derrotarlo por 4-2 en la definición por penales. Durante los 90 minutos y el alargue, igualaron 1-1. En la tanda de penales, el equipo transcontinental se impuso por 4-2: anotó todos los penales ejecutados y el equipo de Oceanía falló dos. Los goles del encuentro lo marcaron Emam Ashour para Egipto a los 13 minutos del primer tiempo e igualó la historia Mohamed Hany en contra de su valla a los 10′ del complemento.

Fuente;https://www.losandes.com.ar/deportes/seleccion-argentina-vs-egipto-dia-hora-y-estadio-confirmados-los-octavos-final-del-mundial-2026-n5997330

 

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