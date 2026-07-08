Argentina/Argelia más que futbol – Por:. Beatriz Genchi

En estos días Argentina y Argelia vuelven a encontrarse, esta vez en una cancha de fútbol. El partido correspondiente al Mundial 2026 enfrentará a dos países separados por miles de kilómetros y por profundas diferencias culturales, históricas y geográficas. Sin embargo, existe un vínculo poco conocido que conecta a ambas naciones y que nació en General Villegas Bs.As.

Ese vínculo tiene nombre y apellido: Roberto Muñiz. Vecino del barrio La Trocha, Muñiz protagonizó una historia excepcional que lo llevó desde el oeste bonaerense hasta el norte de África, donde participó de la lucha por la independencia argelina y terminó convirtiéndose en una figura reconocida en ese país.

Años atrás, el propio Muñiz visito alguna redacción para compartir una experiencia de vida que parece salida de una novela, pero que forma parte de la historia real de Argelia.

Después del golpe de Estado de 1955 que derrocó a Juan Domingo Perón, Roberto Muñiz sufrió las consecuencias de la persecución política a militantes y dirigentes vinculados al peronismo. Trabajador metalúrgico y delegado sindical, quedó identificado con el movimiento justicialista en una época en la que la actividad política peronista estaba prohibida.

Ese contexto resultó decisivo en su trayectoria posterior. La proscripción del peronismo y el clima de persecución que siguió a la denominada Revolución Libertadora lo empujaron a buscar nuevos horizontes fuera del país. Cuando surgió la posibilidad de colaborar con el Frente de Liberación Nacional argelino, Muñiz encontró una causa con la que se sentía identificado.

Muñiz atravesaba los años de proscripción posteriores al golpe de 1955 cuando tomó una decisión que cambiaría su vida. A fines de la década de 1950 se vinculó con integrantes del Frente de Liberación Nacional argelino y aceptó sumarse a la causa independentista que luchaba contra la dominación francesa

Según relató años después, veía en la lucha por la independencia argelina puntos de contacto con sus propias convicciones políticas y sociales. Aquella afinidad ideológica terminó llevándolo al norte de África, donde puso sus conocimientos técnicos al servicio del movimiento independentista.

Su profesión de matricero le permitió desempeñar una tarea específica dentro de la estructura independentista. En 1959 comenzó a trabajar en una fábrica clandestina de armas instalada en Marruecos, donde aportó sus conocimientos técnicos para la fabricación de material destinado a los combatientes argelinos. Según su propio testimonio, participó en la producción y prueba de miles de piezas antes de que fueran enviadas al frente de combate.

La guerra concluyó en 1962 con la independencia de Argelia, poniendo fin a más de un siglo de dominio francés y dando origen a un nuevo Estado que pasó a ocupar un lugar relevante en la política internacional del siglo XX.

La trayectoria de Muñiz adquiere una dimensión especial si se consideran las diferencias entre los dos mundos que marcaron su vida.

General Villegas forma parte de la llanura pampeana, una región asociada a la producción agropecuaria y a las tradiciones rurales argentinas. Argelia, en cambio, se encuentra en el norte de África, sobre la costa mediterránea, y posee extensas áreas ocupadas por el desierto del Sahara.

También existen fuertes contrastes culturales. Argentina tiene una identidad marcada por la inmigración europea y una tradición predominantemente cristiana. Argelia posee raíces árabes y bereberes, con el islam como religión mayoritaria. Mientras aquí se habla español, en aquel país predominan el árabe y el bereber, aunque el francés conserva una importante influencia histórica.

En ese contexto, la decisión de un vecino de General Villegas de instalarse en Argelia ya resultaba poco común para la época. Mucho más aún lo fue el hecho de involucrarse en uno de los acontecimientos políticos más importantes de la historia contemporánea de ese país.

La vida de Roberto Muñiz despertó interés tanto en Argentina como en Argelia. Su trayectoria fue abordada en entrevistas, investigaciones periodísticas y trabajos históricos que rescataron el papel desempeñado por aquel argentino en el proceso independentista argelino.

Con el paso de los años, su figura llegó a ser considerada un símbolo de los vínculos entre ambos países. Distintas instituciones y medios de comunicación destacaron su historia, que continúa siendo una rareza dentro de la historia argentina.

La repercusión alcanzó además al cine documental. En 2020 se estrenó “Muñiz, el argentino en la Revolución Argelina”, dirigido por Néstor Antonio Suleiman. La producción reconstruye su participación en la lucha por la independencia y recoge testimonios sobre la huella que dejó en Argelia, donde llegó a ser conocido como “Mahmoud el argentino”. El documental puede verse actualmente en YouTube.

El encuentro entre Argentina y Argelia ofrece una oportunidad para recordar una historia que difícilmente tenga comparación. No abundan los casos de argentinos que hayan participado en procesos fundacionales de otros Estados. Menos frecuente aún es encontrar un ejemplo surgido de una ciudad del interior bonaerense.

Por eso, cuando ambos seleccionados salieron al campo de juego, también volvió a cobrar actualidad la historia de Roberto Muñiz. La de un vecino del barrio La Trocha que cruzó continentes, participó de una revolución, tubo allí un hijo y terminó ocupando un lugar en la memoria histórica de una nación ubicada al otro lado del mundo.

Mucho antes de que Argentina y Argelia coincidieran en un Mundial, un argentino ya había construido un puente entre ambos países.

Gentileza:

Beatriz Genchi

Museóloga – Gestora Cultural – Artista Plástica.

bgenchi50@gmail.com

Puerto Madryn – Chubut.