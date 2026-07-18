Arándanos: el fruto que gana protagonismo en estudios sobre salud y prevención

Investigaciones recientes exploran el posible impacto de su consumo en la función cognitiva, la circulación y los procesos inflamatorios, con un foco especial en sus compuestos antioxidantes

Primer plano de un tazón de cerámica lleno de arándanos frescos y redondos, cubiertos de pequeñas gotas de agua, sobre un fondo claro.

Los beneficios de los arándanos concentran el interés de instituciones médicas y científicas que los vinculan con posibles efectos sobre el corazón, el cerebro, la inflamación y otros aspectos de la salud. Cleveland Clinic, Mayo Clinic y PubMed Central coinciden en destacar el papel de sus antioxidantes, en especial las antocianinas.

Los arándanos se asocian con beneficios potenciales para la salud cardiovascular, la función cognitiva, la inflamación, la salud intestinal y el control del peso, según Cleveland Clinic, Mayo Clinic y PubMed Central. También pueden consumirse frescos o congelados y, de acuerdo con Mayo Clinic, una taza aporta vitamina C, fibra y 80 calorías.

La dietista registrada Julia Zumpano señaló en Cleveland Clinic que esta fruta ofrece una de las mayores concentraciones de antioxidantes entre las frutas. En declaraciones explicó: “Los arándanos son una fuente rica en antioxidantes, de hecho una de las más grandes entre las frutas. Contienen un antioxidante llamado antocianina. La antocianina les da ese tono azul”.

La misma institución médica indica que los antioxidantes ayudan a proteger al organismo del daño celular y de enfermedades. Mayo Clinic coincide en que buena parte del potencial de los arándanos está en su color azul intenso, vinculado a las antocianinas, un fitoquímico al que atribuye posibles efectos protectores.

Qué beneficios para la salud se asocian con los arándanos

Según Mayo Clinic, las antocianinas podrían ayudar a proteger al cuerpo frente a enfermedades del corazón y diabetes tipo 2. Esa institución también menciona posibles beneficios frente al cáncer, para la salud intestinal y para la reducción de la inflamación.

Hombre de mediana edad sentado con una representación digital brillante de su corazón y sistema digestivo superpuesta sobre su torso.

PubMed Central amplía ese panorama y señala que la evidencia acumulada asocia el consumo de arándanos con diversos beneficios para la salud. Entre ellos menciona apoyo o protección potencial frente a enfermedad cardiovascular, prediabetes y diabetes tipo 2, además de efectos en la función cerebral y cognitiva en personas con problemas de salud o deterioro relacionado con la edad.

Esa revisión científica también atribuye parte de esos posibles efectos a las antocianinas y a su interacción con la microbiota intestinal. Además, indica que intervenciones nutricionales con arándanos mostraron capacidad para mejorar la recuperación tras el daño muscular inducido por el ejercicio, un efecto que relaciona con propiedades antiinflamatorias.

Desde Cleveland Clinic, Zumpano también incluyó al corazón y a la inflamación entre las áreas en las que esta fruta mostró beneficios. La especialista añadió una recomendación práctica: conviene alternarlos con otras bayas, como moras y frambuesas, para ganar variedad en la alimentación.

Un bol de cerámica lleno de arándanos, fresas, cerezas, frambuesas y semillas de granada sobre una mesa de madera, con una cuchara y una servilleta de lino.

La salud cerebral aparece de forma reiterada en las tres fuentes. Cleveland Clinic afirma que los arándanos han mostrado ayuda para la salud del cerebro, mientras que Mayo Clinic señala que la investigación sugiere que comerlos con regularidad podría mejorar la memoria y retrasar el deterioro cognitivo asociado a la edad.

Qué aportan en la dieta y cómo pueden incorporarse

De acuerdo con Mayo Clinic, una taza de arándanos contiene el 25% del valor diario recomendado de vitamina C y cuatro gramos de fibra alimentaria. Esa misma porción aporta solo 80 calorías.

La institución añade que se trata de una fruta con alto contenido de agua, lo que favorece la saciedad con un bajo aporte calórico. Por esa razón, Mayo Clinic plantea que pueden ser útiles para bajar de peso o mantenerlo.

En el plano alimentario, Mayo Clinic los describe como una opción versátil para el consumo diario. Sugiere comerlos solos, agregarlos a cereales fríos o calientes, yogur o productos horneados para sumar dulzor y valor nutritivo.

Cómo comerlos y cuándo conviene elegirlos congelados

Las recomendaciones prácticas de Cleveland Clinic y Mayo Clinic coinciden en que no hace falta limitarse al producto fresco. Ambas fuentes señalan que los arándanos congelados pueden sustituir a los frescos con facilidad.

Zumpano detalló en Cleveland Clinic distintas formas de incorporarlos a la rutina diaria. “Siempre tengo una bolsa de arándanos congelados en el congelador. Se descongelan bien, puedes calentarlos un par de minutos en el microondas y añadirlos a la avena, al yogur o a un batido. Hay muchas formas versátiles de usarlos, así que se trata de incluirlos en la lista habitual de compras”, dijo. Cleveland Clinic también propone comerlos solos o añadirlos a ensaladas, magdalenas o panqueques.

Según Mayo Clinic, los arándanos frescos deben guardarse en la heladera y lavarse antes de servir. Para congelarlos, aconseja lavarlos y secarlos, colocarlos sobre una bandeja hasta que queden sólidos y luego pasarlos a bolsas aptas para congelador.

Qué límites reconoce la investigación actual

La revisión de PubMed Central subraya que, pese al avance de los estudios sobre arándanos y salud, todavía quedan vacíos de investigación. Esa publicación advierte que esos límites afectan la posibilidad de extender de forma amplia los resultados de los ensayos clínicos.

La mesa redonda científica buscó revisar el conocimiento disponible e identificar áreas pendientes. El panorama apunta a resultados alentadores, pero la propia literatura citada remarca que aún faltan más estudios para confirmar hasta dónde llegan esos efectos y en qué grupos pueden aplicarse con mayor certeza.

Fuente:https://www.infobae.com/salud/2026/07/18/arandanos-el-fruto-que-gana-protagonismo-en-estudios-sobre-salud-y-prevencion/