Alerta por nevadas: las medidas de prevención para residentes y viajeros en zonas cordilleranas

El Ministerio de Seguridad y Justicia brinda recomendaciones ante el pronóstico de nevadas, con el objetivo de prevenir riesgos y preparar a residentes y viajeros frente a posibles contingencias climáticas en sectores cordilleranos de la provincia.

Frente a las condiciones climáticas previstas para la región cordillerana de Mendoza, Defensa Civil brinda una serie de recomendaciones destinadas a residentes y viajeros, con el objetivo de prevenir riesgos y resguardar a la población ante posibles contingencias derivadas de las nevadas.

Ante eventuales períodos de aislamiento, se aconseja contar con elementos esenciales como leña, combustible, agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos y un botiquín de primeros auxilios. Además, se recomienda prever el abastecimiento para mascotas y animales domésticos, considerando que las dificultades para trasladarse podrían extenderse durante el temporal.

Entre las medidas preventivas se destaca la planificación anticipada para personas en situación de vulnerabilidad. En el caso de embarazadas con fecha de parto cercana, se sugiere organizar su traslado previo al domicilio de algún familiar o un lugar seguro. Asimismo, quienes padezcan enfermedades crónicas deben disponer de la medicación necesaria para toda la duración de la contingencia.

Defensa Civil también recomienda revisar techos y estructuras que puedan verse afectadas por la acumulación de nieve, además de contar con dispositivos a batería como linternas frontales y radios AM/FM para mantenerse informados ante posibles cortes de energía eléctrica.

En viviendas donde se utilicen estufas a leña o salamandras, se aconseja verificar el estado de chimeneas, campanas y caños de salida, con el fin de evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Asimismo, se recomienda disponer de lámparas, pilas, velas, fósforos, sal gruesa o arena para aplicar en superficies resbaladizas, además de ropa de abrigo adecuada. También se insta a mantener comunicación con vecinos para facilitar la asistencia mutua ante una eventual emergencia.

Precauciones para circular durante el temporal

Defensa Civil recordó la importancia de consultar diariamente el estado de las rutas a través del sitio oficial del Gobierno de Mendoza antes de iniciar cualquier viaje, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En caso de circular por rutas de montaña durante nevadas, se recomienda el uso obligatorio de cadenas, ya que permiten mejorar la tracción y estabilidad del vehículo. En automóviles con tracción delantera, deben colocarse en el eje delantero. En camiones con acoplado o semirremolque, deben instalarse en todas las ruedas traseras o, al menos, en la rueda izquierda para garantizar una mejor maniobrabilidad.

Además, se aconseja mantener velocidades moderadas, evitar aceleraciones y frenadas bruscas, y actuar con precaución ante una eventual pérdida de control del vehículo. También es importante circular con el tanque de combustible lleno, debido a que el consumo aumenta en condiciones de frío extremo.

Quienes transiten por la cordillera deben llevar abrigo extra, líquidos fríos y calientes, alimentos energéticos y herramientas básicas como cables de arranque, linterna con pilas, pala pequeña, soga y lanza de remolque, para afrontar posibles inconvenientes durante el recorrido.

En caso de quedar varado, se recomienda no abandonar el vehículo y mantener la calma hasta recibir asistencia. Si se espera ayuda aérea, se debe despejar de nieve el techo del automóvil y utilizar un elemento de color como señal.

Por último, es fundamental verificar que el caño de escape no se encuentre bloqueado por nieve u otros elementos, para evitar que los gases ingresen al habitáculo a través del sistema de calefacción y prevenir intoxicaciones.