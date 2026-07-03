Agenda cultural: Mendoza propone una variada cartelera de actividades para los próximos días

Viernes 3

De 16 a 19h – Taller de Tango y milonga

La propuesta está orientada tanto a personas sin experiencia previa como a quienes ya cuentan con conocimientos básicos y desean profundizar su práctica. A lo largo de los encuentros se trabajarán aspectos técnicos del baile, la coordinación, la postura, la escucha musical y la improvisación, elementos fundamentales dentro del lenguaje del tango y la milonga.

El taller busca generar un entorno accesible y participativo, favoreciendo la integración de nuevos públicos a esta expresión cultural.

Actividad gratuita destinada a jóvenes y adultos, sin límite de edad. Las personas interesadas deberán inscribirse de manera presencial en la biblioteca, en el horario del taller. Cabe destacar que la actividad cuenta con cupos limitados.

Biblioteca Pública General San Martín (Av. San Martín 1843, Ciudad de Mendoza).

14h – Fotografía. Inauguración de la muestra “Negativos encontrados”

Exposición colectiva que transforma fotografías descartadas en la vía pública en un sensible archivo de la memoria cotidiana.

Negativos encontrados propone rescatar la memoria del olvido, está impulsada por la fotógrafa María Jimena Almarza y resulta en un proyecto de valor histórico, afectivo y la nostalgia de la fotografía analógica. ¿Qué lleva a alguien a deshacerse de un recuerdo? ¿Qué historias sobreviven en una imagen tirada a la basura?, de esta manera, la muestra fotográfica invita a reflexionar sobre el pasado, el descarte y la persistencia de la memoria colectiva a través de imágenes rescatadas de la calle.

Bajo la célebre premisa del artista Christian Boltanski: «Se dice siempre que uno muere dos veces: una primera vez, y una segunda cuando alguien encuentra una fotografía tuya y ya no sabe quién eres», esta exposición se presenta como un acto de resistencia poética frente a la velocidad y la volatilidad de la era digital actual.

Entrada gratuita.

Espacio de Fotografía Máximo Arias (Padre Jorge Contreras 1250, Parque General San Martín, Mendoza).

20h – Muestra de mitad de año de Espacio Nataraj

Entrada General: $12.000 por EntradaWeb.com.ar.

Espacio Cultural Julio Le Parc | Sala Ernesto Suárez (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).

21h – Danza. Solo danza – Escuela de danzas La Petenera

El espectáculo de cierre invernal de la Escuela de danzas La Petenera, antes del receso de invierno, con una función llena de magia, ritmo y expresión. Dirigidos por la Profesora Ana Laura Ortolani, los alumnos y docentes de la escuela celebran el receso invernal desde la elegancia de la danza clásica y contemporánea, hasta la fuerza del flamenco, el español, nuestro folklore y el malambo.

Entrada General: $8.000 por EntradaWeb.com.ar.

Espacio Cultural Julio Le Parc | Sala Armando Tejada Gómez (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).

Sábado 4

10 a 12h – Fotografía creativa: Un taller para mirar diferente

La reconocida fotógrafa y comunicadora Laura Becerra Ortiz dictará un ciclo de cuatro encuentros durante junio y julio. La propuesta invita a explorar la luz, la narrativa visual y a transformar la mirada cotidiana utilizando tanto cámaras como teléfonos celulares.

Las temáticas a abordar comprenden: Aprender a mirar y encuadrar, la luz como recurso creativo, distancia y punto de vista y, sobre todo, cómo contar historias a través de las fotos. La propuesta es poner el foco en cosas que nos pasan desapercibidas cotidianamente. A través de ejercicios simples, los participantes se llevarán herramientas básicas para mejorar sus capturas y construir sentido y belleza.

El taller se desarrollará los días sábados 4 y 11 de julio, en horario de 10 a 12. La participación es gratuita y no requiere inscripción previa. Una de las grandes ventajas del taller es su accesibilidad, ya que no requiere conocimientos previos complejos ni equipamiento profesional: los asistentes pueden trabajar tanto con cámaras fotográficas como con sus propios teléfonos celulares.

Espacio de Fotografía Máximo Arias (Padre Contreras s/n, Parque General San Martín, Mendoza).

19h – Inauguración de la muestra de Paleoarte

A cargo del geólogo Osvaldo Bordonaro, la muestra reúne una colección de 20 esculturas de paleoarte realizadas en hierro y otros materiales reciclados.

El paleoarte es una disciplina que combina arte y ciencia, y permite reconstruir visualmente organismos y animales prehistóricos a partir de la evidencia proporcionada por los fósiles y las investigaciones paleontológicas. A través de estas obras, el público podrá acercarse de manera creativa y didáctica al conocimiento de la historia de la vida en la tierra.

La propuesta busca promover el interés por las ciencias naturales, la paleontología y el cuidado del ambiente, incorporando además el valor de la reutilización de materiales en la producción artística.

Entrada gratuita.

Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan Cornelio Moyano (Parque General San Martín, Ciudad de Mendoza).

19h – Danza. A pura danza

La academia DespertArte escuela y Instituto de danza Marta Lértora invita a toda la comunidad a vivir una noche única llena de emoción, talento y expresión artística en su función de mitad de año.

El público podrá disfrutar de una puesta dinámica y variada que incluirá:

– Danza clásica, jazz y urbano

– Teatro musical

– Acrobacias de piso y aéreas

– Teatro y expresión corporal

Entrada General: $18.000 por EntradaWeb.com.ar.

Espacio Cultural Julio Le Parc | Sala Ernesto Suárez (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).

21h – Música. De raíz cantora, edición 2026. Homenaje a Mercedes Sosa

Este homenaje a Mercedes Sosa, que cada año reúne a grandes voces en torno a su legado, recibirá a Peteco Carabajal como artista principal, junto a Rocío Villalba, Emilia Orlando y destacados referentes de la escena mendocina, bajo la dirección de «Patp» Ibire. La propuesta celebra la canción popular desde una mirada colectiva y contemporánea.

El concierto contará con un ensamble de músicos especialmente convocados para la ocasión, generando un entramado sonoro que pondrá en valor el repertorio que marcó generaciones. Además, se suma la presencia de Araceli Matus, con relatos de su abuela profundamente ligados a la memoria y al legado de Mercedes.

De raíz cantora – Muchas voces, una raíz vuelve a invitar al público a encontrarse con la emoción, la identidad y la fuerza de una obra que sigue viva.

Entrada General: $30.000 por EntradaWeb.com.ar.

Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza).

Domingo 5

Actividades en el marco del ciclo vacaciones de invierno

Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

16h – Sala Tito Francia

«Desorbitados» Una aventura espacial – Ultravioleta Teatro

16h – Sala Chalo Tulián

«Trompos, la última Jugada» – Circo Rústico

17.30h – Sala Vilma Rúpolo

«La sopladora de estrellas» – La casa de Arriba Teatro

17.30h – Sala Tejada Gómez

«Las cartas de Tentac» – La Tía Tomasa

17.30h – Sala Ernesto Suárez

«El Musiloco recital» – Los Musilocos

Las entradas para los espectáculos en el Le Parc tienen un valor de $4.000 y pueden adquirirse en EntradaWeb.com.ar

Biblioteca Pública General San Martín (Av. San Martín 1843, Ciudad de Mendoza)

17h – «Rolando en el palacio de la tristeza» – Grupo del Sinfín

Las entradas para los espectáculos en la BPGSM tienen un valor de $4.000 y pueden adquirirse por EntradaWeb.com.ar

16h – Santa Rosa. Auditorio Municipal Santa Rosa (Avenida San Martín s/n)

«Augusto The Looper» presenta Brilla, Brujo, Zip Zap Zoom

Entrada: Gratis por orden de llegada.

Para conocer la programación completa del ciclo de Vacaciones de Invierno ingresar al siguiente enlace.