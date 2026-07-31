Agenda cultural: las destacadas propuestas artísticas para los próximos días 

La Subsecretaría de Cultura invita a participar en una amplia agenda de actividades programada para los próximos días. Las propuestas, que se desarrollarán desde hoy hasta el domingo 2 de agosto, incluyen música, danza, teatro, literatura y artes visuales y se llevarán a cabo en espacios culturales.

A continuación, la grilla completa de actividades:

Viernes 31 de julio

15 a 17 h. Circuito de Tiendas Creativas en Guaymallén

El Circuito de Tiendas Creativas es una propuesta diseñada desde la Dirección de Industrias Creativas de la Subsecretaría de Cultura de la provincia, para descubrir espacios donde convergen el arte, el diseño, los oficios y la identidad mendocina. Cada edición acerca al público al universo de quienes crean y producen en la provincia, fomentando experiencias enriquecedoras de encuentro entre la comunidad y los emprendimientos locales.

En esta ocasión, Guaymallén presenta una modalidad especial: Bendita Hoüse abrirá sus puertas como espacio anfitrión para reunir a tres marcas destacadas del departamento, sumando a la jornada las propuestas de Cabra Accesorios y Parakasita.

Los asistentes podrán recorrer las producciones de diseño, accesorios y textiles, conversar directamente con sus creadoras y conocer a fondo los procesos creativos, las historias y el valor de la producción local. Además, se realizarán pequeñas demostraciones en vivo e instancias de intercambio para apreciar de cerca el trabajo de cada marca.

Esta modalidad concentrada permite disfrutar de tres propuestas del circuito en una sola jornada, las cuales luego podrán continuar visitándose de manera independiente en sus talleres y espacios habituales.

La actividad es con cupos limitados, por lo que los interesados deberán realizar su inscripción previa completando el formulario de inscripción aquí.

Punto de encuentro: Bendita Hoüse (Houssay 796, Barrio Unimev, Guaymallén)

De 16 a 19 h. Taller de Tango y milonga

La propuesta está orientada tanto a personas sin experiencia previa como a quienes ya cuentan con conocimientos básicos y desean profundizar su práctica. A lo largo de los encuentros se trabajarán aspectos técnicos del baile, la coordinación, la postura, la escucha musical y la improvisación, elementos fundamentales dentro del lenguaje del tango y la milonga.

Además del aprendizaje técnico, el espacio promueve la construcción de un ámbito de encuentro e intercambio, donde el trabajo grupal y la práctica compartida ocupan un rol central. En este sentido, el taller busca generar un entorno accesible y participativo, favoreciendo la integración de nuevos públicos a esta expresión cultural.

El taller es gratuito y está destinado a jóvenes y adultos, sin límite de edad. Las personas interesadas deberán inscribirse de manera presencial en la biblioteca, en el horario del taller. Cabe destacar que la actividad cuenta con cupos limitados.

Biblioteca Pública General San Martín (Av. San Martín 1843, Ciudad de Mendoza)

19 h. Literatura. Presentación de la antología literaria Fractal de Liano

Se trata de una propuesta de escritura performática editada con un innovador diseño editorial que reúne un conjunto de textos inéditos que articulan prosas, poemas y narrativa.

La propuesta estética de la obra concibe a los silencios como espacios visuales activos y dota a la palabra escrita de un ritmo dinámico. Temáticamente, el volumen explora la naturaleza de los ciclos vitales, abordando la transformación constante y la expansión de la memoria a través de fragmentos cotidianos que replican, en escala humana, el proceso cósmico de creación, muerte y reestructuración de la conciencia.

Entrada gratuita.

Biblioteca Pública General San Martín (Av. San Martín 1843, Ciudad de Mendoza)

21 h. Música. Concierto de abono N° 7 de la Orquesta Filarmónica de Mendoza “La Herencia de Atenas”

Ludwig van Beethoven: La ruina de Atenas, Op. 113

Bajo la dirección del maestro Nicolás Rauss, la Orquesta Filarmónica de Mendoza recibirá sobre el escenario al Coro Amicana, al Coro de Egresados del Colegio Martín Zapata y a los solistas Mariana Rodríguez (soprano) y Fernando Lázari (barítono).

Esta propuesta invita a descubrir cómo los ideales de la antigua Grecia trascendieron su tiempo para convertirse en una fuente inagotable de inspiración para la música y la cultura occidental. El programa reúne a dos figuras fundamentales del clasicismo vienés, Joseph Haydn y Ludwig van Beethoven, en un encuentro que celebra la creatividad, el pensamiento humanista y la vigencia del mundo clásico.

Entradas por www.entradaweb.com

Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza)

21 h. Música. Marcados por el fuego presenta «Última misa redonda»

A 25 años del último recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en Córdoba, la banda tributo Marcados a Fuego presenta «Última Misa Redonda», un espectáculo especial que revivirá aquel histórico concierto junto a los grandes clásicos de la banda más convocante del rock argentino.

Con casi 10 años de trayectoria, Marcados a Fuego se ha consolidado como una de las propuestas tributo más reconocidas, destacándose por recorrer toda la discografía ricotera y recrear la esencia de sus shows en vivo.

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Espacio Cultural Julio Le Parc | Sala Armando Tejada Gómez (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

21 h. Teatro. El elenco Transcuyanas presenta “Maldita por una pensión”

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Espacio Cultural Julio Le Parc | Sala Tito Francia (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

21.30 h. Música. Milena Salamanca

La consagrada cantautora platense se presentará en formato full banda tras su gira por Europa. El show contará con grandes invitados de la escena local como Melisa Budini, Parral Trío y el Ballet Municipal de Guaymallén.

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Espacio Cultural Julio Le Parc | Sala Vilma Rúpolo (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

21.30 h. Música. Ciclo Mujeres de Arrabal

Los mejores tangos del mundo con las voces de Susana Jerez, Aluhé y Gabriela Fernández. Con la participación especial de Malena Rossi.

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Espacio Cultural Julio Le Parc | Sala Ernesto Suárez (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

Sábado 1 de agosto

10 h. Teatro. Calma posible

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Espacio Cultural Julio Le Parc | Sala Chalo Tulián (Mitre y Godoy Cruz Guaymallén)

11 h. Artes visuales. El artista Gabriel Fernández realizará un recorrido guiado por su muestra Sólo estelas en la mar

A través de sus grabados y esculturas, Fernández indaga en la tradición cultural y artística, dialogando con la influencia de maestros locales como Roberto Rosas, Sergio Hocevar o Antonio Sarelli, y con referentes de la Nueva Figuración como Carlos Alonso y Luis Scafati. Su producción, merecedora de premios nacionales y locales, explora minuciosamente técnicas como el dibujo, la escultura y el grabado para confrontar la contemporaneidad.

La literatura también ocupa un lugar central en la propuesta de la muestra. Tomando como referencia el concepto de “obra abierta” de Umberto Eco, el artista plantea que las obras de arte albergan significados ambiguos y evocativos, donde el espectador cumple un rol activo al completar el sentido de cada pieza. Asimismo, la exposición refleja la convivencia de dos facetas del creador: el profesional técnico, vinculado a sus años como ilustrador de medios gráficos (como Diario Los Andes y Clarín), y el artista volcado a lo contingente y lo romántico. En palabras de Chiavazza, a través de sus obras y teorías, Gabriel Fernández recuerda que en el arte no hay un camino prefijado, sino —como escribió el poeta— “sólo estelas en la mar”.

Entrada gratuita

Museo Provincial de Bellas Artes “Emiliano Guiñazú” – Casa Fader (San Martín 3651, Mayor Drummond, Luján de Cuyo)

17 h. Danza. Seminario de tango y milonga dictado por Leo Ortiz.

El reconocido bailarín Leo Ortiz llega a San Rafael para brindar una capacitación práctica que finalizará con una exhibición en vivo junto a la docente local Olga Lara.

La jornada estará dividida en dos bloques de trabajo: el primero estará dedicado a la Milonga, de 17 a 18:30, mientras que el segundo abordará el Tango, de 19 a 20:30, enfocado en fraseos, propuestas y la escucha en la pareja.

Como cierre de la capacitación, el profesor Leo Ortiz ofrecerá una exhibición de tango en vivo junto a la bailarina y docente sanrafaelina Olga Lara.

Para participar no se requiere experiencia previa y es necesario realizar la inscripción aquí.

Espacio Contemporáneo de Arte Sur Enrique Sobisch (Km 0, San Rafael)

20 h. Danza. “Diyas”: El hipnótico encuentro entre la danza Bollywood y el Estilo Tribal

Una imponente puesta escénica que fusiona la energía festiva del teatro musical de Bollywood con el misticismo y la conexión del formato Tribal. Dirigida conjuntamente por Carolina Clavijo (referente de Lunática Tribal) y Jimena Yadala (directora de Grupo Satya), el show propone un viaje sensitivo y profundo a través de las emociones humanas. Utilizando la luz como el hilo conductor y energía vital que hace florecer los colores, el espectáculo explora el eterno contraste entre el brillo del alma y las sombras que intentan apagarlo, concluyendo en una poderosa celebración de resiliencia y sanación colectiva.

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Espacio Cultural Julio Le Parc | Sala Vilma Rúpolo (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

21 h. Danza. Mujeres del mismo barro

“Mujeres del mismo barro” es una obra de danza contemporánea que explora la potencia de lo femenino a través del cuerpo en movimiento. Inspirada en la figura de Carmen y resignificada desde una relectura vinculada a Lilith, la pieza propone un recorrido escénico donde el deseo, la libertad, la sombra, la muerte simbólica y el renacimiento se entrelazan.

Carmen aparece como un cuerpo encendido: pasional, rebelde y atravesado por su propia intensidad. En el momento de quiebre, esa figura se transforma y da lugar a Lilith, una presencia más oscura, ancestral y poderosa, que amplía el sentido de la experiencia femenina. Desde un lenguaje contemporáneo, la obra se presenta como un ritual escénico que invita a reflexionar sobre la identidad, la libertad y las múltiples dimensiones de las mujeres: aquellas que desean, resisten, se transforman y vuelven a nacer desde el mismo barro.

Producción: Tamara Garay

Dirección General: Mariela Scherbovsky

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Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza)

21 h. Música. La manyina murga club presenta «Expectativa & realidad»

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Espacio Cultural Julio Le Parc | Sala Armando Tejada Gómez (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

Domingo 2 de agosto

18 h. Muestra coreográfica de mitad de año “A bailar”

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Espacio Cultural Julio Le Parc | Sala Armando Tejada Gómez (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

18 h. La academia de danzas Frappé presenta «Ecos de los 80 y 90s»

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Espacio Cultural Julio Le Parc | Sala Vilma Rúpolo (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

21.30 h. Música. Luis Salinas en concierto

En esta oportunidad, el músico ofrecerá un espectáculo caracterizado por la diversidad de ritmos y su profunda capacidad interpretativa. Durante la velada, el artista encabezará un emotivo homenaje a Pocho Sosa junto a Gabriela Fernández y Lucho Aberastain. Además, estará acompañado por una sólida formación integrada por su hijo Juan Salinas en guitarra, Javier Lozano en el piano y Alejandro Tula en percusión, con quienes invitará al público a sumergirse en un universo sonoro sin fragmentaciones.

Entradas disponibles en EntradaWeb.com

Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza).