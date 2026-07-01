Adidas tiene el contrato. Nike tiene la cultura – Por:. Beatriz Genchi

Y en el proceso estratégico de construcción, gestión de una marca (branding). Que abarca todos los elementos visuales, verbales y emocionales que definen la identidad de un negocio, creando una conexión memorable con los consumidores y diferenciándola de la competencia no siempre gana el que paga más. Gana el que entiende mejor a quién le habla. Por eso ya, las redes lanzan llamas desde todos los sitios. La contienda que parece en segundo término ya empezó.

Mientras Adidas construye su presencia oficial en el Mundial, Nike convierte el fútbol en una saga de episodios. Con leyendas, con cultura pop, con colecciones que no son de deporte — son de moda. ¿El resultado? Que estamos hablando de las dos. Pero de formas muy distintas. Una tiene el poder del patrocinio. La otra tiene el poder de la conversación.

Adidas es el patrocinador oficial de la FIFA. La pelota es suya, los estadios son suyos, catorce selecciones nacionales visten Adidas. Tiene el poder y toda la infraestructura del torneo más grande del mundo y aun así Nike lanza un cortometraje estilo Hollywood. Un film espectacular titulado «Rip The Script».

Con entradas de una duración de seis minutos y un despliegue digno de grandes peliculas, la campaña promocional previa a la Copa del Mundo mezcla humor, superestrellas deportivas y celebridades del entretenimiento. destaca por sus inesperados cameos y una gran producción

Algunos de los detalles más llamativos incluyen:

El actor estadounidense Channing Tatum aparece caracterizado como Erling Haaland el delantero noruego (con peluca rubia y usando sus mismos botines). El video incluye apariciones de otras grandes figuras de Hollywood y la música, como Kim Kardashian y el rapero Travis Scott. También iconos del deporte reuniendo a leyendas y estrellas del fútbol mundial, incluyendo a Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Vinícius, Eric Cantona y Zlatan Ibrahimović, junto al basquetbolista LeBron James. Jason Sudeikis una vez mas interpretando a Ted Lasso, el entrenador de fútbol americano universitario. Todos revelándose con el director porque prefieren jugar con libertad. Es caótico, cinematográfico, imposible de ignorar.

Nike cruza el futbol con la música, la moda, la cultura pop global y lo convierte en una serie de episodios para redes, un episodio por semana durante todo el torneo.

No está haciendo solo publicidad está construyendo una saga. Y después llega la parte dos de la mini serie, presentando la Asociación Canadiense de Fútbol, con su marca NOCTA que tienen piezas increíbles y además sabemos lo difícil que se pondrá el juego allá afuera, así que de mi parteee máximo respecto a todas las propuestas que siguen innovando.

Continua Nike x Palace x Inglaterra 2026 — una de las colaboraciones futboleras más esperadas del año. Palace es una de las marcas de ropa urbana y skateboarding más influyentes del mundo. Nike, por su parte, es el gigante global de calzado e indumentaria deportiva. Lo que comenzó como una filtración terminó convirtiéndose en uno de los proyectos más comentados de cara al Mundial 2026.

La pieza más llamativa de la colección es una camiseta pre-partido con una estética completamente diferente a lo habitual. El diseño apuesta por una base en tonos grises con gráficos inspirados en vitrales religiosos, incluyendo una representación de San Jorge, patrón de Inglaterra. La colección también incluye camperas, pantalones y calzado exclusivo, todos con un nuevo logo híbrido que fusiona el icónico de Palace con el de Nike. Esta identidad visual busca representar el encuentro entre la cultura skate londinense y el fútbol internacional.

El proyecto refleja una tendencia cada vez más fuerte dentro del deporte: las selecciones nacionales ya no solo compiten en la cancha, sino también en el terreno de la cultura y la moda. Con Palace involucrado, Inglaterra apuesta por una propuesta mucho más atrevida y conectada con las nuevas generaciones.

Con una estética única, referencias culturales profundas y el respaldo de tres nombres gigantes, la colección Nike x Palace x Inglaterra se perfila como una de las colaboraciones futboleras más influyentes y deseadas de todo el Mundial 2026.

Ahora la pregunta obligatoria, ¿quién va arriba en el marcador?

Nike no solo viste a los jugadores sino viste a la cultura mientras Adidas lo ha hecho con publicidades algo nostálgicas. Presenta un Messi como buscador de talentos y a Bad Bunny con un anuncio bastante intimo con colecciones hiper locales. Figura Thrasher la histórica revista y marca deportiva nacida en San Francisco, pero lo que más llama la atención de verdad es que tiene el contrato, tiene los estadios, tiene la pelota oficial, tiene todo lo que pudo comprar. Y Nike sin ser patrocinador ha conseguido que se hable de ella, igual o incluso más.

Entonces la pregunta es: ¿Gana el que tiene el poder económico o el que tiene la cultura?

Se va cocinando a fuego lento. Y cuando lo ves todo junto es una estrategia brutal.

Gentileza:

Beatriz Genchi

Museóloga-Gestora Cultural-Artista Plástica.

bgenchi50@gmail.com

Puerto Madryn – Chubut