Actos oficiales por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina

Las celebraciones comenzarán el miércoles desde las 21.30 en el Polideportivo de Real del Padre con la Velada de Gala presentada por el Ballet Municipal, con espectáculos artísticos y el show de Sebastián Luján.

La tradicional vigilia patriótica que culminará a la medianoche con la entonación del Himno Nacional Argentino para recibir un nuevo aniversario de la Independencia.

El jueves 9 de julio las actividades continuarán a las 9 de la mañana con el acto oficial en la Plaza Independencia, donde autoridades, instituciones y vecinos rendirán homenaje a los hombres y mujeres que protagonizaron la gesta de 1816. Posteriormente se celebrará el tradicional Tedeum en la Catedral San Rafael Arcángel.

«Es una fecha muy importante para todos los argentinos. Más allá del entusiasmo que genera el Mundial, el 9 de Julio representa uno de los momentos más trascendentes de nuestra historia y merece ser celebrado por toda la comunidad», expresó el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Nahuel Arscone.

Asimismo, convocó a los vecinos a embanderar sus viviendas, comercios e instituciones con los colores celeste y blanco, como una forma de rendir homenaje a quienes hicieron posible la Independencia y reafirmar el compromiso con los valores patrios.