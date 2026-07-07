Abren el llamado a licitación para el nuevo Centro Oncológico del Sur provincial y Área Departamental de Salud de San Rafael

Los pliegos con las propuestas técnicas y económicas se abrirán el 31 de julio, a las 13, en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano.

El Gobierno de la Provincia de Mendoza puso en marcha el proceso administrativo para la licitación pública de una de las obras sanitarias más trascendentes para el Sur mendocino, que tiene por objeto consolidar un polo sanitario de vanguardia en los predios lindantes al Hospital Teodoro Schestakow.

Se trata de la ampliación y refuncionalización del Centro Oncológico del Sur provincial y la construcción y refuncionalización del edificio del Área Departamental de Salud de San Rafael, que cuenta con un presupuesto oficial de $ 8.235.728.000.

La apertura de sobres, será el 31 de julio a las 13, en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano, de San Rafael.

Los interesados podrán consultar y descargar las bases en la página web del Gobierno de Mendoza comprasapps.mendoza.gov.ar.

Como requisito indispensable para la validez de las ofertas, la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial determinó una visita de obra obligatoria el día 13 de julio de 2026 a las 12. El punto de encuentro establecido es en la intersección de Juan Agustín Maza y Emilio Civit, San Rafael.

El megaproyecto cuenta con un presupuesto oficial $8.235.728.000, que se divide en ampliación y refuncionalización del Centro Oncológico $4.004.078.000,00 y para la construcción y refuncionalización del edificio del Área Departamental de Salud de San Rafael $4.231.650.000,00).

El proceso constructivo dispondrá de un plazo total de ejecución 530 días seguidos a partir de la firma del acta de inicio de las obras.

Impacto sanitario

La iniciativa contempla una estrategia de construcción y relocalización por etapas en los terrenos delimitados por las calles Emilio Civit, Agustín Maza e Independencia. El plan tiene como norte consolidar la federalización de la salud pública, para que los pacientes oncológicos de los departamentos del Sur de Mendoza no deban trasladarse hasta el Gran Mendoza para acceder a tratamientos de quimioterapia o radioterapia.

Las tareas previstas para el Centro Oncológico abarcarán una superficie total de 1.341,55 m², donde se remodelará el edificio actual de la Fundación Escuela de Medicina Nuclear (FUESMEN) y se refuncionalizarán los espacios liberados. El sector de Medicina Nuclear y Alta Complejidad se equipará con tecnología de última generación -incluyendo un resonador magnético, una cámara gamma y un acelerador lineal- y sumará laboratorios y consultorios especializados. Por su parte, la Unidad de Quimioterapia dispondrá de una sala de tratamiento con 12 boxes individuales y enfermería. Todo el complejo contará con un sistema de climatización VRV (volumen refrigerante variable), renovación eléctrica y sanitaria integral, un entorno paisajístico terapéutico y una pasarela técnica de conexión directa con el Hospital Schestakow.

En paralelo, el Área Departamental de Salud será trasladada al ex predio de Vialidad Provincial para operar como el nodo logístico y administrativo de los 28 centros de salud de la región. El proyecto comprende la edificación de un nuevo espacio de 853,13 m² y la refuncionalización de 591,26 m² de antiguos galpones, cuya arquitectura original de ladrillo visto y techos en arco será preservada y puesta en valor. En estas instalaciones funcionarán el vacunatorio central, consultorios de especialidades, la farmacia regional y una base operativa estratégica para el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), equipada con salas de crisis y áreas de descanso para el personal de conducción.