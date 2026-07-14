A la espera de la nieve: Malargüe vivió un exitoso fin de semana XXL con un 80% de ocupación turística

El Director de Turismo, destacó el excelente movimiento turístico registrado durante el fin de semana largo del 9 de julio. El destino recibió visitantes de distintos puntos del país y el Valle de Las Leñas alcanzó un promedio de 2.000 visitantes diarios, consolidando un prometedor inicio de la temporada invernal.

El Director de Turismo de Malargüe, Lic. Daniel Von Zedwitz, informó que el balance del fin de semana extra largo por el feriado del 9 de julio fue altamente positivo para el departamento. La ocupación turística alcanzó el 80%, reflejando el gran interés que despierta el destino durante la temporada de invierno.

Uno de los principales atractivos fue Valle de Las Leñas, que registró un promedio de 2.000 visitantes por día, convirtiéndose en uno de los puntos de mayor convocatoria para quienes eligieron disfrutar de la nieve y las actividades de montaña.

Malargüe recibió turistas provenientes de diferentes provincias del país, entre ellas Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa y San Luis, quienes recorrieron los paisajes naturales y disfrutaron de las propuestas recreativas y turísticas que ofrece el departamento.

En el marco del inicio de la temporada, desde el sábado 11 de julio quedaron habilitadas las pistas Eros I y Venus, junto con los medios de elevación correspondientes. Además, comenzaron a funcionar el Parque Infantil, el Parque Aventura y la Telesilla, brindando opciones para toda la familia.

Desde el centro de esquí recordaron que, mientras continúe la habilitación progresiva de las pistas, el Dino Pass no se encuentra operativo. Asimismo, informaron que el único pase disponible para adquirir en boletería es el Pase de Principiante, hasta tanto las condiciones permitan abrir nuevos sectores del complejo.

Durante su estadía, los visitantes también recorrieron algunos de los principales atractivos turísticos de Malargüe, como el Parque de Huellas de Dinosaurios, Trucará, Volcán Malacara, Caverna de las Brujas, el Circuito Científico, que incluye el Observatorio Pierre Auger, el Planetario y el Casco Histórico La Orteguina, además del circuito urbano, Los Molles, la Laguna de la Niña Encantada y los Pozos de las Ánimas.

La propuesta gastronómica local también fue uno de los grandes atractivos, con una importante afluencia de visitantes en restaurantes, cafeterías y establecimientos gastronómicos del departamento.

Von Zedwitz destacó además que todo el sistema de información y servicios turísticos se encuentra digitalizado, facilitando el acceso a datos, reservas y consultas por parte de los visitantes.

Finalmente, el funcionario señaló que el sector privado registra un importante porcentaje de reservas para el resto de la temporada invernal, un indicador que genera expectativas muy favorables para las próximas semanas y reafirma el posicionamiento de Malargüe como uno de los principales destinos turísticos de nieve del país.