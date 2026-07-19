23 las personas rescatadas por el temporal en alta montaña

El temporal en alta montaña no da tregua. Desde que comenzaron las intensas nevadas, ya son 23 las personas que debieron ser rescatadas, según los reportes de Gendarmería Nacional. Los datos oficiales indican que en algunas zonas la acumulación de nieve ya supera los dos metros.

En uno de los procedimientos efectivos del Escuadrón 27 «Uspallata», con el apoyo de la Sección «Punta de Vacas» y el Grupo Especial de Alta Montaña (GEAM), rescataron a 12 personas que permanecían varadas en distintos sectores de la Ruta Nacional 7 debido a la acumulación de nieve.

El operativo comenzó luego de que se detectara la presencia de personas aisladas entre Penitentes y Los Puquios como consecuencia de las intensas tormentas de nieve y las condiciones que impedían la circulación segura.

Para concretar el rescate, los gendarmes utilizaron un vehículo técnico especializado Hägglunds, de doble tracción sobre orugas y adaptado para desplazarse en condiciones extremas.

Así, en una primera intervención, el personal llegó hasta el kilómetro 1.210 de la Ruta Nacional 7, donde asistió a siete ciudadanos argentinos, entre ellos dos menores de edad, que podrían haber quedado sin insumos básicos, como leche y pañales.

Posteriormente, en el kilómetro 1.217, los efectivos localizaron a otras cinco personas, entre ellas tres menores de edad, que también se encontraban en una situación de vulnerabilidad debido a las condiciones climáticas.

En total, fueron evacuadas 12 personas, seis pobladores residentes y seis turistas, quienes fueron trasladadas de manera segura hasta Uspallata, donde recibieron asistencia médica preventiva.

Cabe resaltar que este rescate se suma a otros operativos realizados desde el inicio del temporal, que comenzó el miércoles y se intensificó el jueves, elevando a 23 la cantidad de personas asistidas en la alta montaña mendocina.

Mientras tanto, las nevadas continúan afectando la zona cordillerana, donde en algunos sectores ya se acumula más de un metro y medio de nieve. El fenómeno está acompañado por viento blanco, fuertes ráfagas y escasa visibilidad, condiciones que mantienen restringida la circulación y que, según las previsiones, podrían extenderse hasta el 31 de julio.

Los datos de acumulación registrados hasta el sábado a la mañana eran los siguientes:

Penitentes 2 metros de nieve acumulada

Las Cuevas alcanzaba los 3,30 metros

Los Puquios 1,50 de acumulación nieve

Puente del Inca acumula dos metros

Cabe resaltar que actualmente Vialidad Nacional se encuentra trabajando en distintas zonas bajo condiciones adversas para intentar despejar los accesos.

Fuente:https://www.mdzol.com/policiales/temporal-alta-montana-ya-son-23-las-personas-rescatadas-n1568297