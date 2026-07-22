Una propuesta sustentable llega con la Gran Feria de Moda Circular durante el invierno malargüino.

La iniciativa forma parte de las actividades de Invierno Malargüe y convoca a vecinos que deseen participar como feriantes a inscribirse previamente en la Dirección de Cultura. Desde el área organizadora destacaron que la feria busca fomentar la economía circular, incentivar la reutilización de la indumentaria y ofrecer alternativas accesibles para toda la comunidad.

El evento se realizará el domingo 26, de 14:00 a 19:00 horas, en el Polideportivo de Malargüe, donde el público podrá recorrer los distintos puestos y encontrar una amplia variedad de prendas de vestir a precios promocionales.

La Dirección de Cultura invitó a la comunidad a sumarse a esta propuesta, ya sea como expositores o visitantes, destacando que cada prenda reutilizada representa una forma de cuidar el ambiente y apoyar el consumo consciente.