Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Horacio Marín estuvo en Texas, donde visitó la Gigafactory y fue protagonista de la firma de un convenio marco con la compañía de Elon Musk.

“Durante la visita firmamos una carta de intención para explorar oportunidades de colaboración en infraestructura de carga rápida, almacenamiento de energía e innovación tecnológica, áreas que tendrán un papel central en la evolución de la energía y la movilidad en los próximos años”, contó Marín sobre el corazón del acuerdo.

Sobre la visita que Marín realizó junto a Michael Snyder, vicepresidente de energía de Tesla, contó: “Recorrí la Gigafactory en Texas junto a Michael Snyder, vicepresidente de energía de Tesla y, sinceramente, salí impresionado. Tecnología, innovación y ejecución conviven en una escala difícil de imaginar hasta que uno la ve de cerca”.

¿En qué consiste el acuerdo entre YPF y Tesla?

Ambas compañías, desde sus respectivos países, aportarán desde diferentes sectores para llevar adelante el acuerdo firmado. Tesla contribuiría con su red global de supercargadores y sus sistemas de almacenamiento de escala industrial, mientras que YPF sumaría la presencia de la tecnología en más de 1.600 estaciones de servicio en todo el país.

En este contexto, Marín expresó en el comunicado oficial de la compañía que «en YPF creemos que el futuro de la energía requiere un enfoque integrado que combine infraestructura, tecnología e innovación», afirmó Marín en el comunicado oficial de la compañía. Y, si bien no hay detalles de montos de inversión ni fechas, sumó que “intercambiaron perspectivas sobre soluciones de almacenamiento energético, abastecimiento eléctrico e iniciativas de innovación aplicadas al sector energético».

El mercado de los autos eléctricos en Argentina

Tras la eliminación de aranceles extrazona para la importación de vehículos híbridos y eléctricos impulsada por el gobierno de Milei, la venta de los mismos mostró un significativo aumento, superando el 300%. Únicamente en el mes de mayo, la venta de los eléctricos alcanzó las 647 unidades. La cifra representa la suba del 611% en relación con mayo de 2025, mes en el cual dicho mercado aún operaba con un arancel del 35%.

¿Cuántas unidades y de qué segmento se vendieron en los primeros cinco meses de 2026?

En total, de enero a mayo se vendieron 3.011 unidades eléctricas. Ahora, en relación con los modelos, los números son los siguientes:

BYD Dolphin Mini

1.695 unidades.

BYD Yuan Pro

585 unidades.

Chevrolet Spark EUV

167 unidades.

Jmey Easy

126 unidades.

Baic EU5

77 unidades.

En el caso de los Tesla que, por ahora, no están entre los cinco modelos más comercializados en el país, venden 600 unidades mensuales con 24 modelos disponibles. #AgenciaNA.