«Ya era hora»: Hebe Casado celebró la renuncia de Manuel Adorni

La renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete generó repercusiones inmediatas en el arco político. Una de las reacciones más tajantes fue la de la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, quien no ocultó su alivio por la salida del ahora exfuncionario, envuelto en una fuerte polémica por su situación patrimonial.

Apenas se conoció la noticia de que Adorni dejaba su cargo, Casado utilizó su cuenta de X para sentar una postura clara. «Ya era hora. Ahora hablemos de lo importante. Para lograr la batalla cultural se necesita confianza», expresó de forma contundente la número dos de Alfredo Cornejo.

Con este mensaje, la vicegobernadora se alineó con la postura de la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, quien también ha sido muy crítica con el comportamiento del ahora exfuncionario.

Estas diferencias ya habían quedado expuestas semanas atrás, cuando la senadora Bullrich cuestionó públicamente la falta de transparencia de Adorni. En ese contexto, tras conocerse este sábado su renuncia, la legisladora sostuvo: «La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo». En ese punto, ambas dirigentes coincidieron.

La «omisión ética» que forzó la salida

Desde el entorno de los aliados de Javier Milei, se interpretó que la situación de Adorni era insostenible para el discurso de moralidad del Gobierno. Según las fuentes, las dudas sobre su patrimonio fueron vistas como una «omisión ética» y no como un simple error administrativo.

«Nuestro gobierno tiene la moral como política de Estado», había advertido Bullrich antes de la renuncia, una premisa que Casado reafirmó con su reciente posteo. Con el desplazamiento de Adorni, el oficialismo busca cerrar una herida que afectaba la credibilidad del proyecto de cambio frente a la sociedad.

Fuente;https://617.news/ya-era-hora-hebe-casado-celebro-la-renuncia-de-manuel-adorni/